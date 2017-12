Festas com segurança

O policiamento ostensivo e reforçado nas ruas, na Operação Final de Ano Seguro, beneficia a população de todas as cidades mato-grossenses neste período do ano que se registra a maior movimentação no setor comercial, em função das compras para as festas de Natal e Ano Novo.

Em Rondonópolis, o policiamento ostensivo já está nas ruas da região central. Mas, o comando da Polícia Militar promete reforçar o contingente policial ainda mais, com o remanejamento dos militares do setor administrativo para o serviço operacional, a partir do dia 20 de dezembro.

A iniciativa representa mais segurança e tranquilidade para trabalhadores e aposentados que vão receber o 13º salário e circular pelas ruas da cidade, com o dinheiro no bolso, em busca de presentes e preparativos para as ceias de Natal e Réveillon.

Com a operação, os policiais vão estar nas ruas para cumprir com a missão de coibir a ação de criminosos e promover a segurança do cidadão. Isso é louvável! Mas, as pessoas que vão às compras também precisam adotar medidas de prevenção contra a ação de assaltantes e golpistas que ficam de olho nas coisas alheias.

O cidadão precisa adotar atenção redobrada e muito cuidado em meio à movimentação de pessoas que costuma deixar lojas lotadas e as calçadas do centro comercial da cidade quase que intransitáveis. Homens devem ser mais cuidadosos com carteira e celular nos bolsos e as mulheres com as bolsas.

Outra medida de alerta que deve ser adotada por todos é com relação aos golpes praticados por espertalhões que tentam ludibriar as pessoas com falsas vantagens. Geralmente, esses criminosos abordam as pessoas em filas de banco, na rua e até no interior de grandes lojas e restaurantes. E sempre consideram os aposentados que recebem o 13º salário como uma presa fácil. A melhor saída, nesses casos, é sempre duvidar da boa vontade e das vantagens oferecidas por pessoas estranhas. Esse é o alerta!