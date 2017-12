Vestígios do avião que desapareceu com o piloto Leandro Ferreira Pascoal foram localizados pela Força Aérea Brasileira – FAB dentro de uma mata na região norte de Mato Grosso. Paraquedistas foram lançados da aeronave de busca para averiguar o local. A esperança é de encontrar sobreviventes.

O piloto Leandro Pascoal viajava junto com a mulher Franciele da Costa Resseto Pascoal e o filho do casal de 1 ano e 5 meses. O casal com a criança estava a bordo do avião modelo Paradise P1 PU MMT que desapareceu no sábado (9), após a decolagem da cidade de Colniza, com destino a Juara. Ele fez contato com a mãe para avisar que chegariam em 40 minutos. A família foi até o aeroporto, mas o avião não chegou.

O Corpo de Bombeiros que faz os trabalhos de busca, informa que a região é de difícil acesso devido a mata ser muito fechada. Em nota à imprensa, a equipe demonstra esperança de encontrar os passageiros da aeronave com vida. “Todos os trabalhos estão sendo intensificados para localizar as vítimas”, diz trecho da nota.

A notícia de que a FAB encontrou o avião inteiro trouxe alívio para a família do piloto. Depois de receber uma ligação do comandante da operação de busca, a mãe Maria Ferreira disse a jornalistas da capital que “espera com fé em Deus, que vai estar tudo bem”.

Pela experiência do piloto, a expectativa de todos é que Leandro Pascoal tenha planado e pousado em algum lugar da floresta.

A equipe do Corpo de Bombeiros conta com o apoio da Aeronáutica nas buscas, inclusive com um avião modelo SC-105 Amazonas e o helicóptero H-1H da Força Aérea Brasileira – FAB. Está prevista ainda a chegada da aeronave do Centro Integrado de Operações Aéreas – Ciopaer para integrar a equipe. O Salvaero Amazônico coordena a operação de busca, na região norte de Mato Grosso.

ATUALIZAÇÃO – 17h03

A Força Área Brasileira (FAB) informou nesta quarta-feira (13) por meio de nota que após correr trajeto de mata fechada, as equipes de resgate da FAB chegaram aos destroços da aeronave que estava desaparecida desde o último sábado (9). Segundo a FAB, todos os três ocupantes, um homem, uma mulher e uma criança, foram encontrados sem vida. Mais informações na edição desta quinta-feira (14) do Jornal A TRIBUNA.