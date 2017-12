Promover a integração da comunidade escolar e estimular atitudes protagonistas atreladas aos quatro pilares da educação – aprender, conhecer, conviver e fazer e ser. Esta é a proposta da equipe gestora da Escola Plena Pindorama que reuniu professores e alunos na 2ª Plena Interação – um evento resultante da pesquisa e prática didática da área de linguagem, com a colaboração de outras áreas do conhecimento. A 2ª Plena Interação aconteceu na quinta-feira (7) e envolveu toda comunidade escolar.

Os estudantes apresentaram uma peça de teatro e recitaram poemas de própria autoria e de autores locais. O auge do evento foi a escolha da Garota Plena e do Garoto Pleno Pindorama 2017. Letícia do 3º ano e Josias do 1º ano foram eleitos numa concorrência geral entre 35 candidatos, de ambos os sexos.

O concurso é da disciplina eletiva de Moda e teve a participação das professoras Ana Paula, Fabiana e Aline, ambas de Língua Portuguesa. O corpo de júri foi formado pela professora Karlene, o empresário Hudson, a funcionária Ângela e a consultora Débora.

Alunos, professores e gestores dedicaram o período da tarde à exposição dos resultados das aulas diferenciadas e práticas produzidas no segundo semestre deste ano. Em seguida, os professores de Educação Física retomaram as atividades de interação com os alunos. O jogo de passa-e-repassa com questões elaboradas nas habilidades e competências desenvolvidas no ano letivo, marcou o encerramento do evento.

JOVEM VOLUNTÁRIO

A atividade com caráter beneficente arrecadou alimentos não perecíveis que foram doados para o Recanto dos Idosos da Vila Operária. O projeto de arrecadação de alimentos denominado “Jovem Voluntário”, teve a organização dos professores Vinicius (Projeto de Vida) e Rosimeire (Sociologia) e contou com a participação de todas as turmas da escola.

Os alimentos foram entregues à diretora da entidade ligada à Cáritas Diocesana de Rondonópolis, Sueli, que participou da abertura do evento e agradeceu a doação.