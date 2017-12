Estrada do absurdo!

A paralisação da obra de pavimentação asfáltica de trecho da Rodovia do Leite – MT 459 – em São José do Povo, há sete anos, pode ser classificada como um descaso total do Poder Público, tanto com a população pagadora de impostos, quanto com a política de boa utilização dos recursos públicos. A comunidade padece sem solução do problema, enquanto que as autoridades responsáveis se mostram alheia à situação.

O governo do Estado e a empresa contratada para executar parte do serviço parecem ignorar totalmente a angústia de pecuaristas e pequenos produtores que vivem sem condições favoráveis para escoar a produção de leite e da agricultura familiar, devido a má conservação da rodovia. A situação se agrava no período chuvoso e compromete a vida de todos, inclusive dos alunos que utilizam o transporte escolar.

Os vereadores que denunciaram o fato ao Tribunal de Contas do Estado – TCE-MT dizem que foram destinados quase R$ 14 milhões para o asfalto do trecho da rodovia que liga as cidades de Pedra Preta e São José do Povo. Mas, apenas parte da obra foi executada. Agora a população quer saber cadê o dinheiro e também, quando vai ser retomada e concluída a obra?

Esse é um questionamento mais que justo. Afinal, a população daquela região é a mais prejudicada com o descaso do Poder Público que até agora não se mobilizou para resolver o problema. Enquanto isso, os moradores sofrem com as más condições da estrada que se transforma num poeirão, no período da seca, e num lamaçal incrementado pelos buracos, na estação das chuvas.

A demora para concluir a obra, certamente, transformou o asfalto dali num dos mais caros dos Estado. É que sem a conclusão, a parte asfaltada se deteriora mais rápido e, exige ainda mais investimento nos serviços de recuperação da parte de asfalto já executado.

Atitudes de descaso como essa, jogam pelo ralo mais uma parcela do precioso recurso público que deve ser investido em obras e serviços para beneficiar toda a população. Vale ressaltar que as comunidades prejudicadas são parte do povo brasileiro que arca com uma carga tributária significativa.