A quadra de esportes da Escola Estadual Professora Edith Pereira Barbosa, no Residencial Sítio Farias, será palco de um Musical de Natal na próxima quinta-feira (14), às 19h30. De acordo com a professora de Artes do colégio, Keila Alves, o evento terá como tema “O Aniversário de Jesus” e contará com apresentações musicais e encenações teatrais. Mais detalhes nas próximas edições do Jornal A TRIBUNA.