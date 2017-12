Problema foi bastante agravado com as últimas fortes chuvas que se abateram sobre a cidade

Moradores e funcionários do condomínio Terra Nova, na região do Residencial Sagrada Família, estão preocupados com o crescimento descontrolado de uma funda erosão de vários metros de largura e com cerca de um quilômetro de extensão que se formou em paralelo ao muro do dito condomínio com o período chuvoso. O problema foi bastante agravado com as últimas fortes chuvas que se abateram sobre a cidade e o temor é que o buraco cresça ainda mais e derrube o muro, tragando as residências do local.

De acordo com Ronei Marques de Castro, funcionário do condomínio, a erosão surgiu após uma empresa contratada pela Prefeitura abrir profundas valetas para a passagem de manilhas de esgoto, que passam por ali, para irem até uma estação elevatória próxima do local. Agora existem cerca de 80 residências ameaçadas pela erosão. “Aqui sempre teve buracos nessa rua no período das chuvas, mas neste ano a chuva abriu buracos maiores, porque a terra que tampou os buracos ainda não estava compactada. Agora, não tiramos o olho daqui, porque temos medo do que pode acontecer”, afirmou.

Uma das pessoas mais preocupados com a situação é o empresário Ivonei Resmini, cuja família tem uma casa no condomínio, onde mora seu pai. “A nossa família e amigos todos estão preocupados, pois falta menos de dois metros para a erosão chegar no muro. A casa do meu pai fica colada no muro e, como ele já é uma pessoa idosa, nós estamos muito apreensivos com a situação e esperamos uma ação do poder público para nos ajudar”, conclamou.

OUTRO LADO

Procurado pela nossa reportagem, o secretário de Meio Ambiente e coordenador da Defesa Civil, João Copetti Bohrer, afirmou que o órgão já está ciente da situação e aguarda laudos técnicos para incluir a região no documento em que o Município pede a decretação de estado de emergência na cidade. “Nós já estivemos no local acompanhados de um geólogo, para vistoriar o local e emitir um laudo sobre a situação do solo. Nós acreditamos que a erosão não vá chegar no muro repentinamente, pois seria preciso uma quantidade muito grande de chuva para isso acontecer”, afiançou.

Ele informou ainda que ainda hoje, 28, a equipe da Defesa Civil vai retornar ao local, dessa vez acompanhada de um engenheiro civil, que vai vistoriar e emitir um laudo sobre as condições das construções no local. “Nós trabalhamos com o status de ‘risco eminente’, mas não há nenhum risco imediato para essas famílias. Nós vamos notificar todas as casas sobre os riscos. O que nós podemos dizer é que a solução para esse caso é a drenagem dessa água da chuva, mas isso cabe aos órgãos competentes”, afirmou.

OUTROS CASOS

Além do Terra Nova, moradores do bairro jardim das Paineiras também foram afetados por uma grande erosão, que consumiu com ruas e comprometeu a estrutura de várias casas, de onde os moradores estão sendo retirados (veja matéria abaixo).

Outra situação que preocupa a Defesa Civil é a situação de moradores que têm residência próxima dos córregos Canivete e Bambu, este último na região do Jardim Ipanema, que têm transbordado com as fortes chuvas e inundado as casas mais próximas dos seus leitos. “O problema do Canivete está bem encaminhado com a obra de canalização. Nossa maior preocupação é com os moradores do Jardim Ipanema. É uma zona de inundação clássica e as casas são resultantes de ocupações irregulares e levantadas em local impróprio. Estas famílias precisam ficar atentas”, alertou Bohrer.

A recomendação para as famílias que moram nessa zona de inundação é que fiquem atentas ao tempo e ao canal dos córregos, que deixem roupas e móveis preparados para uma eventual retirada do local, que tome muito cuidado com possíveis riscos com a instalação elétrica das casas e que, se puderem, procurem ir para a casa de parentes ou amigos até que as chuvas diminuam.