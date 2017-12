Alvo de muitas críticas nos últimos dias, a Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder) enviou ontem informações à imprensa relatando as frentes em que os colaboradores estão atuando nesse período crítico que a cidade vivencia.

Conforme a Coder, as equipes estão atendendo as demandas referentes às consequências das chuvas, especialmente os casos mais graves, como o que acontece no Jardim das Paineiras. No local, os trabalhadores realizam serviços de contenção, para evitar que as casas sejam engolidas pela cratera. Conforme já noticiado por várias vezes pelo A TRIBUNA, a situação de erosões no bairro é grave, com famílias desalojadas e várias casas em risco.

A Coder informou, ainda, que as equipes do Departamento de Urbanismo estão trabalhando normalmente nos serviços de limpeza em áreas públicas, e que os serviços de tapa buracos estão acontecendo em várias regiões da cidade.

“Ocorre que as chuvas estão muito intensas, e Rondonópolis apresenta um crescimento vertiginoso na quantidade de carros que trafegam pelas vias em dias de muita água sobre o asfalto. Essa combinação acaba por aumentar os casos de surgimento de buracos, mas que esses problemas estão sendo sanados”, diz a companhia.

Ainda conforme a Companhia, nesta semana, por exemplo, há serviços em realização no momento no Jardim Morumbi, Serra Dourada, Jardim Iguaçu, São Francisco, Lúcia Maggi, limpeza de ecopontos e avenidas, praças, feiras populares, serviços de poda e manutenção da iluminação pública.