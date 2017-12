Entre realizações e expectativas

Quanta diferença faz algumas realizações na área da saúde na vida da população! Um bom exemplo disso foi o começo da realização de cirurgias cardiológicas de alta complexidade através do Sistema Único de Saúde (SUS) em Rondonópolis.

O Jornal A TRIBUNA mostrou uma reportagem especial na sua edição de Natal informando que desde quando os procedimentos começaram a realizados, em abril deste ano, mais de 100 pacientes foram operadas na Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis.

Antes disso, as pessoas sem condições financeiras que precisavam desse tipo de atendimento pelo SUS tinham de deslocar para Cuiabá e, além disso, enfrentar uma longa espera que podia demorar vários meses. A fila de espera, além de agonizante, fazia com que algumas pessoas morressem sem a realização do procedimento esperado.

O atendimento de doenças cardíacas graves em Rondonópolis tem gerado mais qualidade de vida para pacientes, que podem contar com a companhia de seus parentes durante um momento de dificuldade. O mais importante é a realização dos procedimentos necessários em espaço de tempo reduzido, evitando mortes pela demora no atendimento.

Apesar dessa boa notícia, nosso setor de saúde pública ainda espera por novos avanços na área de alta complexidade, especialmente pela habilitação do Hospital Regional de Rondonópolis para procedimentos de alta complexidade em neurocirurgia e traumato-ortopedia.

Nesses casos, muitos moradores de Rondonópolis e região ainda vivem a agonia da espera para realização de procedimentos diversos em Cuiabá, a exemplo de cirurgias de aneurisma cerebral ou de quadril. Essa realidade também pode ser mudada, assim como ocorreu na área da cardiologia.

Por isso, é muito importante que cada cidadão continue cobrando os parlamentares que o representa para que possam conseguir, o mais rápido possível, os procedimentos de alta complexidade em neurologia e traumatologia em Rondonópolis. Nossa população não só merece, como tem direito a uma saúde abrangente e de qualidade!