A prova do Exame Nacional do Ensino Médio – Enem para os albergados dos presídios de Mato Grosso vai acontecer nos dias 12 e 13, terça e quarta-feira desta semana. No total são 659 reeducandos de 27 unidades prisionais, entre elas o presídio da Mata Grande, em Rondonópolis, inscritos para participar do exame que pode assegurar o ingresso dos presos ao ensino superior nas universidades públicas.

A educação prisional desenvolvida no sistema penitenciário do estado já colocou alguns reeducandos na universidade, nos anos anteriores. Existem presos que foram bem sucedidos no Enem, cursando o ensino superior na Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT. Atualmente, são 20 alunos de várias unidades prisionais frequentando os cursos de graduação em Letras, Ciências Contábeis, Ciências Biológicas, Administração, Matemática e Zootecnia.

A.J.M.L., de 35 anos, que tinha apenas a 6ª série , quando entrou na Penitenciária Regional Major Eldo Sá Corrêa – a Mata Grande – agora frequenta o curso de licenciatura em Letras, na UFMT.

Na avaliação do reeducando, a oportunidade de ingressar numa faculdade dá a ele a confiança de saber que ainda tem condições de se reintegrar à sociedade. A expectativa agora é concluir o curso superior, adquirir uma profissão e garantir o bem-estar da família.

P.H., de 29 anos, começou a 8ª série dentro do presídio e já conseguiu concluir o ensino médio e ingressar na faculdade de Zootecnia. Ele avalia que por meio da escola está conseguindo recomeçar a vida. “Não imaginava que eu poderia ingressar em uma faculdade, porque eu já tinha desistido dos estudos. Agora vejo algo melhor para o meu futuro”, aposta o reeducando.

A professora Creuza Ribeiro é a coordenadora pedagógica da Escola Nova Chance da Penitenciária da Mata Grande, que conta com cinco salas de aula e 400 reeducandos matriculados.

A educação e o trabalho, na avaliação da pedagoga, tem uma contribuição essencial no processo de ressocialização dos presos. “Nossa meta é sempre ofertar aulas atrativas com temas relevantes, levando sempre em conta que a educação é um instrumento importante dentro da unidade, pois tem reflexos internos e externos”, comenta.

MAIS EXEMPLOS

A oportunidade de estudar deu novo ânimo também para a reeducanda Izabel que está na unidade feminina de Nortelândia. Com o apoio da pedagoga da cadeia, ela se inscreveu no terceiro concurso de redação promovido pela Defensoria Pública da União e conquistou o primeiro lugar da categoria de estudantes do ensino fundamental privados de liberdade. O tema este ano foi “mais direito, menos grades”.

ENCCEJA

Margareth Anderson – coordenadora da educação penitenciária da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos – Sejudh – antecipa que os reeeducandos vão participar da prova do Exame Nacional de Certificação de Competência de Jovens e Adultos – Encceja – que certifica os ensinos fundamental e médio, também neste mês. São 1.320 reeducandos de 35 unidades que estão inscritos para a prova que acontece nos dias 19 e 20 de dezembro.

O Sistema Penitenciário de Mato Grosso possui salas de aula em 46 unidades prisionais. Mais de 3 mil reeducandos estão matriculados nos ensinos fundamental e médio, neste ano.