Um trecho de cerca de 15 quilômetros da rodovia está muito ruim, sendo que alguns pontos estão em estado crítico

O empresário e pecuarista Marco Túlio Duarte Soares fez uma denúncia ontem (11/12) ao Ministério Público Federal (MPF) apontando a situação de descaso de um trecho da BR-364/163, em Rondonópolis. Mesmo com pagamento de pedágio, alerta que um trecho de cerca de 15 quilômetros da rodovia está muito ruim, sendo que alguns pontos estão em estado crítico, repletos de buracos.

Conforme Marco Tulio, esse trecho ruim da rodovia fica entre Rondonópolis e a localidade conhecida como Cabeceira do Almoço, no segmento até Cuiabá. O pior ponto, segundo ele, fica no km 233, onde os buracos tomaram conta da via. Ele explica para reportagem que sua preocupação agora é que muita gente vai pegar a estrada nesta época de fim de ano e, como grande parte não tem experiência em rodovia, pode ser vítima de acidentes e mortes por causa dessa situação.

Para se ter uma ideia, diante da criticidade do pavimento, o empresário atesta que em alguns pontos, como no km 233, os motoristas são obrigados a andar no acostamento para desviar dos buracos. Ele lembra que o usuário de carro de passeio paga R$ 13 em cada viagem a Cuiabá (mais R$ 13 na volta) e ainda se depara com uma situação lastimável como essa, faltando, no mínimo, compromisso da concessionária em manter a estrada em bom estado.

Marco Túlio argumentou que procurou o MPF pedindo que fosse suspenso o pedágio, pois acha injusta a cobrança nesse estado em que está rodovia em Rondonópolis. Ele informou que o órgão ficou de mandar ofícios para o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes em Mato Grosso (DNIT-MT) e para a concessionária da rodovia, a Rota do Oeste, cobrando esclarecimentos e providências.

OUTRO LADO

Em contato com a concessionária Rota do Oeste, o Jornal A TRIBUNA foi informado que esse trecho entre Rondonópolis e Cuiabá é de responsabilidade do DNIT, seja de conservação, restauração e duplicação. A concessionária presta apenas serviços de assistência aos usuários.

Por sua vez, a Superintendência Regional do DNIT em Mato Grosso anunciou que liberou para tráfego de veículos, na tarde ontem (11/12), a nova pista duplicada no trecho entre os km 230 e 236. A pista existente (denunciada ontem pelo empresário) foi interditada ao tráfego para que sejam efetuados os serviços de reconstrução da mesma.

Portanto, os veículos passaram, desde ontem, segundo o DNIT, a trafegar pela pista nova nessa região onde a pista antiga está danificada.