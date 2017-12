Rondonópolis vem tendo bons resultados em diversas áreas justamente por ter em uma economia forte

O município de Rondonópolis conseguiu atravessar a crise nacional nos últimos anos sem parar a sua economia, recebendo novos investimentos e tendo aumento de receita em várias áreas. Um dos setores que mais vem se despontando nesse período é a construção civil, que aparece com muitos lançamentos e como o setor de maior geração de empregos na cidade em 2017. Em outros setores, também são vários investimentos que vêm apostando no município.

Para o empresário Thiago Muniz, da TMI Empreendimentos Imobiliários, Rondonópolis vem tendo bons resultados em diversas áreas justamente por ter em uma economia forte, com gente trabalhadora e com grandes perspectivas de futuro. “Rondonópolis tem tudo para crescer muito mais: força de trabalho e povo acolhedor”, atesta ele, acrescentando que o município vem recebendo muita gente de outros municípios.

No setor da construção civil, Thiago Muniz observa que Rondonópolis vive um momento muito positivo, com um processo de verticalização acelerado. Aliás, aponta que a moradia vertical tem muitas vantagens, como segurança e custo menor de condomínio. Para o poder público, atesta que a verticalização também representa menor custo com iluminação pública, coleta de lixo, manutenção de asfalto, entre outros.

Conforme o empresário, nesse contexto, a TMI também tem perspectivas extraordinárias em Rondonópolis, com dois empreendimentos de grande porte que são um sucesso diante de vários diferenciais, como localização privilegiada, preço de condomínio atrativo, segurança e ampla área de lazer. Os dois empreendimentos estão em construção próximo ao shopping center da cidade, sendo o Grand Aurora e Boulevard Paulista.

Apesar do começo de uma maior concorrência, agora também com empresas de fora, o empresário avalia que as empresas locais dominaram bem o mercado da construção civil verticalizada. Thiago diz que a TMI conta hoje com 120 funcionários diretos e que vem se aprimorando, buscando melhorar os métodos construtivos e trazer novidades, como a central de apartamentos decorados, até para se posicionar frente a concorrência. “Rondonópolis é a cidade do futuro”, aposta.

POTENCIAL PARA EMPREENDER

Mesmo o Brasil enfrentando um período de dificuldades econômicas, o empresário e cirurgião dentista Carlos Eduardo Massuia viu um momento de oportunidades e apostou no mercado de Rondonópolis, abrindo três franquias nacionais apenas neste ano de 2017, duas na área da saúde e uma comercial. A primeira delas, a OdontoCompany, a clínica odontológica aberta em fevereiro, já soma mais de 18 mil clientes em cerca de 10 meses de atuação na cidade – chega até 640 atendimentos por dia.

Atuando inicialmente em consultório odontológico em Rondonópolis desde 2006, Carlos Eduardo explica que percebeu um nicho de mercado a ser explorado, observando que o município era carente em atendimento de saúde rápido, dinâmico e acessível. Além disso, atesta que o município é muito rico e possui um grande potencial, sendo necessário localizar o público e a demanda a serem atendidos.

Em outubro deste ano, o empresário abriu a PartMed, uma clínica médica com oferta de 16 especialidades médicas de diversas áreas. Agora, em novembro, abriu o cartão de benefícios PraMelhor, que concede descontos de até 70% em consultas médicas, odontológicas, exames e em lojas do comércio local. Ele possui a representação das três marcas no Estado, começando por Rondonópolis. “Pretendo solidificar as marcas primeiro em Rondonópolis e, assim, estar usando de exemplo para expandir para o Estado”, almeja.

Carlos Eduardo vem apostando em Rondonópolis e conta que trouxe 14 cirurgiões dentistas de outras cidades do Brasil, junto com suas famílias, para compor o atendimento na OdontoCompany, que oferta especialistas de todas as áreas. De fevereiro para cá, passou de quatro funcionários para 42 funcionários, sem contar os empregos indiretos.