O prazo inicial para entrega da obra era dezembro de 2017, mas ainda tem muito a ser feito

O Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra), informou ao A TRIBUNA que as obras de duplicação e da ciclovia da Rua Rio Branco, em Rondonópolis, serão concluídas somente em 2018, sem oferecer um prazo específico. Na manhã de ontem (28), conforme antecipado em reportagem, um grupo de moradores realizou um protesto no local, pelo fato da duplicação ter sido inaugurada sem a obra estar finalizada. O prazo para entrega era dezembro de 2017.

Utilizando uma lona plástica de cor preta, eles cobriram a placa do Estado que foi fixada no local, em protesto contra o atraso da obra e a entrega antecipada, considerada um ato político. No local, os serviços da empresa que realiza a obra seguem diariamente, mas o motivo do atraso não foi informado.

O Governo do estado divulgou a inauguração da duplicação e, no dia 8 de dezembro, durante a Caravana da Transformação, foi colocada uma placa típica de obra concluída, junto a um totem. O governador Pedro Taques anunciou também em um ato público com a presença de diversas autoridades a retomada das obras do Residencial Dona Neuma e o lançamento da ciclovia da Rio Branco.

A Sinfra, questionada pelo A TRIBUNA, negou que o governador inaugurou a duplicação, mas que apenas vistoriou e realizou o lançamento da ciclovia. “A obra encontra-se em andamento. Está sendo realizada no momento a pavimentação da rotatória que dá acesso ao Residencial Dona Neuma. A inauguração será feita assim que a obra estiver totalmente concluída”, diz a nota.

Na Rio Branco, além do asfaltamento não estar finalizado, as obras de drenagem também estão pendentes e o canteiro central, lugar que deve abrigar ciclovia e pista de caminhada, sequer foi alterado.

“Foi uma politicagem o que aconteceu aqui, esperamos que o estado termine essa obra e também faça a ciclovia, para atender os moradores da região”, comenta o desportista César Augusto Gomes de Andrade. Wilson Alves, presidente do bairro Vila Rica, lembrou dos riscos para os motoristas.

“Tem muita gente passando na contramão, dando de cara com bloqueios, é preciso terminar essa obra e entregar logo, a comunidade já cansou de esperar”, comentou.