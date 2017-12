O Governo do Estado de Mato Grosso acumula uma dívida de cerca de R$ 150 milhões com os municípios, muitos desses que enfrentam dificuldades financeiras até para cumprir com compromissos com a folha de pagamento dos servidores. A informação foi repassada pelo presidente da Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM), Neurilan Fraga, durante coletiva de imprensa na manhã dessa sexta-feira (22), em Cuiabá.

De acordo com Fraga, desse total atrasado, R$ 130 milhões são para a área da Saúde e já estariam atrasados desde 2016. São repasses para a atenção primária, cerca de R$ 60 milhões, e R$ 70 milhões para a média e alta complexidade, além de recursos do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu).

O presidente da entidade que representa os municípios do Estado ainda afirmou que existe uma outra dívida, de cerca de R$ 20 milhões, de recursos do Fundo de Transporte e Habitação (Fethab) que não foram repassados às prefeituras, além de mais R$ 5,6 milhões de atraso nos repasses do transporte escolar.

“São quase R$ 160 milhões que os municípios têm a receber do Governo. Desta forma é praticamente impossível que as Prefeituras tenham condição de fazer uma gestão equilibrada e de modo a oferecer serviços na qualidade e quantidade que a população merece”, afirmou Neurilan Fraga.

Para ele, a crise econômica que o país atravessa não é desculpa para o governador Pedro Taques (PSDB) deixar de fazer os repasses para áreas essenciais, como a saúde pública. “Quando se enfrenta dificuldade, é preciso escolher prioridades. E a Saúde tem que ser priorizada, pois estamos lidando com a vida das pessoas. Somando os dois últimos anos, temos nove meses de repasses em atraso”, completou.