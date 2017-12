Apesar do nível das águas do Rio Vermelho não ter sofrido grande alteração com as chuvas que caíram na cabeceira, na tarde de domingo, a Coordenação da Defesa Civil em Rondonópolis, mantém o mapeamento das famílias ribeirinhas e trabalha também no diagnóstico de pontos alagadiços. O interesse do coordenador interino e secretário do Meio Ambiente, João Fernando Copeti Bohrer, é atrair recursos para solucionar o problema.

João Fernando conta que as chuvas na cabeceira do Rio Vermelho, na tarde de domingo (10) elevaram o nível das águas para quase 4 metros. O índice de alerta da Defesa Civil é de 5,30 metros. O volume de água não representa risco imediato. No entanto, a equipe da Defesa Civil mantém a atenção nas famílias que ainda vivem nas regiões ribeirinhas da cidade.

O principal interesse, explica João Fernando, é orientar essas famílias e adotar medidas de prevenção para evitar situações mais graves, em caso de alagamento. O problema maior desse período chuvoso, na opinião do coordenador, são as chuvas de curto prazo e grande volume de água. O que causa alagamento em alguns pontos. Ele já começou a fazer o diagnóstico dessas situações para tentar viabilizar recursos e intervir na questão, no próximo ano.

FORMAÇÃO

A Defesa Civil do Estado começou ontem (11), um curso de capacitação para os coordenadores de Defesa Civil de cinco cidades da região. O curso que se estende até sexta (15) está beneficiando coordenadores e funcionários das cidades de Pedra Preta, Primavera do Leste, Alto Graças, Alto Araguaia e Rondonópolis, além de militares do Corpo de Bombeiros e do Exército Brasileiro.