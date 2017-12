A assinatura do decreto, contudo, não garante a instalação imediata de aparelhos no local, possibilitando a visitação

Será assinado hoje (19), às 9 horas, em uma cerimônia no Tribunal do Júri do Fórum de Rondonópolis, o decreto que cria o Parque da Seriema, localizado na região da Vila Goulart. Margeando locais como a Avenida Beira Rio e a Avenida Poguba, o Parque havia sido criado na gestão anterior, pelo ex-prefeito Percival Muniz, também por meio de decreto. Porém, sem a realização de estudos ambientais, a medida acabou sendo anulada pela Justiça. Há pouco mais de quatro meses, a atual gestão contratou uma equipe de professores da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), que realizou então os estudos necessários para a instalação de um Parque na área. Os responsáveis pelo estudo preliminar que possibilitou a assinatura do decreto são os professores Normandes Matos Silva, Simone Loverde e Fábio Angeoletto.

“O estudo levantou fatores como, por exemplo, a identificação de mais de 120 espécies de pássaros dentro da área que abrigará o Parque, uma fauna rica em animais de grande porte, que são aqueles que possuem mais de 10 quilos, entre outros”, destaca o biólogo Fábio Angeoletto. A assinatura do decreto, contudo, não garante a instalação imediata de aparelhos no local, possibilitando a visitação. “O próximo passo será a elaboração de um plano de manejo, após um novo estudo. Isto deve demandar mais algum tempo”, destaca o professor. Como um dos fatores importantes para a criação de um Parque deste tipo no município, o professor Fábio destaca a importância de conservação do cerrado. “Estudos do Ministério do Meio Ambiente apontam que no ritmo que estamos, em 2030 só vão existir fragmentos do que hoje é o cerrado. A criação do Parque vai garantir um importante corredor de conservação em nossa cidade”, comemora.

A área onde será implantada o Parque da Seriema foi adquirida na gestão do ex-prefeito Percival Muniz e abrange 146 hectares, onde se pretende construir edificações/estruturas para uso público, como pista de caminhada, pontos de observação, ciclovia, entre outros equipamentos e infraestrutura necessários. Atualmente, o espaço destinado ao parque é formado apenas por vegetação nativa, não podendo ser usado pela população. Para a real instalação do Parque, o município dispõe de R$ 7 milhões, que estão retidos no Fundo Municipal do Meio Ambiente para o projeto.

Participam da assinatura do decreto membros do Ministério Público Estadual (MPE), Juizado Volante Ambiental (Juvam), Prefeitura de Rondonópolis e Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), representada pelos professores que realizaram o estudo.