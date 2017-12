De quem é a responsabilidade?

Olá, há alguns tempos, precisamente há muito tempo, ouvi falar de abundância, fui buscar saber o que significava, então descobri que era uma fartura excessiva de alguma coisa, e que estaria sempre à disposição de alguém para ser usada.

Cheguei a pensar, mas, se é para todos, por que nem todos usufruem? Anos depois, bem mais no futuro, encontrei novamente com essa palavra, mas agora de uma forma diferente , ela criou uma forma, e então como Coach, conheci a roda da abundância.

Ela consiste em trabalhar vários verbos a ser conjugados por nós diariamente, para conseguir as coisas que almejamos. Precisamos então termos coragem suficiente para falarmos, pedirmos o que desejamos, desta maneira estaremos automaticamente de forma tranquila, praticando a humildade. Pois, pedir é um gesto humilde.

É preciso se lançar para conseguir o que almeja, faz se necessário olhar para tudo que conquistamos, mesmo sendo pequeno ou grande, não importando o tamanho de nossa conquista, precisamos agradecer, e aqui está a chave das conquistas. Para a roda girar, é preciso retribuir, doar-se inteiramente, partilhar e compartilhar com as pessoas.

Você já pensou como tem sido suas atitudes para com as pessoas que te rodeiam? O que tens transmitido? O que tens anunciado? O quanto tens feito para beneficiar aos outros?

Enfim, fala-se muito em um mundo melhor, em solidariedade, fazer um pouco a mais. Mas o mundo tem esquecido do EU. Há muitas pronúncias, dicas, informações soltas e livres acessos nas redes sociais.

O mundo tem esquecido de conjugar o verbo “FAZER”, na primeira pessoa do singular. Imagine se você pudesse acabar com a fome dos famintos, saciar a sede dos sedentos, agasalhar os que tem frio, e ainda mais, acalmar as mentes dos perturbados. Como seria? Acredite, você pode fazer tudo isso, e muito mais.

O que te impede de fazer são as crenças impregnadas em você, que te dizem e te conforta que o outro está fazendo, e que isso é impossível para você. O mundo precisa de saber mais, descobrir o que está coberto, precisa acreditar que tudo é possível, e que o caminho para a prosperidade e solidariedade começa no EU, e só depois chega no NÓS .

Enquanto ficar esperando a iniciativa do outro, a escuridão, a morte e as desavenças farão o trabalho delas. QUERER É PODER, e se você quiser, você pode transformar a paisagem obscura em uma paisagem mais colorida. Só depende de você para sua roda girar.

(*) Adelair Machado – Master Coach comportamental, Risoterapeuta e Terapeuta Familiar Sistêmica