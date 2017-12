Área particular em que o afogamento aconteceu foi alvo de extração ilegal de cascalho

Maria Eduarda Nunes de Melo (7) e Grazyelli Cintra (5), que morreram afogadas em uma lagoa no Residencial Magnólia na tarde de anteontem (27), foram sepultadas ontem (28) no cemitério do Lourencinho, em Rondonópolis. As duas meninas foram veladas de forma conjunta em uma igreja evangélica no Dona Fiúca, residencial vizinho ao Magnólia, sob forte comoção dos familiares e amigos. As crianças brincavam na lagoa que foi formada pela água da chuva, em um terreno que fica entre o Residencial Magnólia e a Estação de Tratamento de Esgoto de Rondonópolis, quando a tragédia aconteceu.

O Conselho Tutelar do Município está acompanhando a situação. Conforme informado, uma das crianças vivia com o pai e mais três irmãos pequenos, já que a mãe abandonou a família. A outra é de uma família de nove irmãos, sendo que a mãe tem apenas 36 anos. O afogamento está sendo investigado pela Polícia Civil, para apurar as responsabilidades.

O local em que a lagoa se formou é de difícil acesso, mas não há nada que impossibilite que crianças cheguem até a lagoa. O Residencial Magnólia tem uma grande concentração de crianças, especialmente neste período de férias, e, conforme o relato de moradores, é comum vê-las brincando por toda a extensão do terreno em que a tragédia aconteceu.

A Prefeitura de Rondonópolis informou que a área é particular, porém o nome do proprietário não foi divulgado. Contudo, o município comunicou que a Construtora Ávida, responsável pelas obras do Magnólia, residencial do programa Minha Casa Minha Vida, foi multada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) por extração ilegal de cascalho no local. A questão está sendo discutida na Justiça e a empresa não se manifestou sobre o ocorrido até o momento.

O “buracão”, como foi apelidado pelos moradores, está vários metros abaixo do nível do Magnólia, e toda a enxurrada acaba seguindo para o local. Mesmo antes da fatalidade, moradores já reclamavam dos perigos da área, e também de um outro terreno, este dentro do Residencial, que também se tornou um grande buraco. Neste caso, houve o cercamento do terreno para evitar que as crianças entrassem no local. Uma parte da cerca caiu e, até a tarde ontem, permanecia sem ser refeita.