A Delegacia em Crimes Fazendários e Contra a Administração Pública (Defaz) prossegue com as investigações da Operação Crédito Podre. A meta agora é identificar quem são os verdadeiros responsáveis pelas negociações fraudulentas de grãos, nas quais foram sonegados cerca de R$ 143 milhões em Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICMS). E com isso, fazer a constituição dos créditos que foram utilizados pelas 30 empresas fantasmas que participaram do esquema criminoso, desde 2012. Ou seja, cobrar o ICMS com juros e multas dos reais sonegadores.

Sylvio do Vale – delegado da Defaz – informa que a justiça já autorizou o bloqueio de R$ 1 bilhão nas contas bancárias dos envolvidos e alvos da operação. Todo material apreendido durante a operação está sendo avaliado pelo Núcleo de Análise da Defaz. A expectativa é que a análise identifique outros membros da organização criminosa.

E são as apreensões feitas na operação que vão servir de base também para cobrar dessas pessoas os créditos tributários. O secretário adjunto da Receita Pública, Último Almeida, explica que “são elas (essas pessoas) quem têm patrimônio para devolver ao estado”.

O secretário reforça que, com o trabalho que a Defaz está fazendo, “vai ser possível identificar quem são os verdadeiros donos dessas operações fraudulentas. Aí nós podemos constituir os créditos, diante dessas pessoas que têm lastro e têm patrimônio para ressarcir ao estado o que foi tirado dele”.

CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO

Último Almeida conta que a Secretaria de Estado de Fazenda – Sefaz – utilizou a medida de constituição de crédito tributário anteriormente, contra as empresas de fachada. Mas, suspendeu a medida quando os fiscais perceberam que se tratava de “crédito podre”. Ou seja, por se tratar de empresas de fachada, os valores de ICMS não seriam pagos.

O secretário explica que foram adotados todos os recursos disponíveis na Fazenda para tentar detectar e interromper a fraude, como suspensão de inscrição e adoção de regime de fiscalização e cautelar. Mas, não obtiveram sucesso.

O gestor diz que só começou a surgir resultados quando os trabalhos foram aliados com a investigação da Delegacia Fazendária, a quem a Sefaz repassou todo material que tinha. “Nossa limitação chegava à constituição de crédito. Precisávamos identificar o verdadeiro dono e a Fazendária já estava trabalhando nisso”, relata.

CRÉDITO PODRE

O chamado “crédito podre”, explica o secretário adjunto Último Almeida, ocorre em duas situações. A primeira delas é o crédito que a empresa de fachada gera. E, se acaso o fiscal tributário detectar a fraude e lavrar um auto de infração contra o estabelecimento, isso gera outro “crédito podre”.

O secretário esclarece que “isso acontece porque a empresa não tem lastro, não existe na prática, portanto, não terá com o que restituir os valores de imposto ao estado”.