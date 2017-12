Uma erosão às margens da MT-270, que já provoca interdição parcial da pista nas proximidades do trevo de São José do Povo, gera preocupação nos moradores da cidade vizinha. A situação foi informada ao A TRIBUNA pelo vereador Paulo Alves.

Com as chuvas dos últimos dias, o barranco começou a ceder, e, por consequência, provocou danos no asfalto. “Logo o trecho ficará intransitável. Está muito perigoso”, disse o vereador.

No local, é visível a possibilidade do asfalto ceder a qualquer momento. Apesar de já comunicada, a Secretaria de Estado de Infraestrutura (Sinfra-MT) ainda não realizou serviços na pista, que foi apenas sinalizada com cones pela própria Prefeitura de São José do Povo.

A cratera gera riscos de acidente não só pelo bloqueio da pista, como pelo fato da rodovia estadual não possuir acostamento e a vegetação às margens não ser limpa de forma satisfatória, dificultando a visibilidade dos motoristas, especialmente À noite.

A MT-270 é muito utilizada pelos moradores de São José do Povo, Guiratinga, Tesouro, distritos, fazendas, sítios e assentamentos de toda a região, além de ser um corredor para escoamento de produção agrícola e pecuária. Pela rodovia passam todas as riquezas da região, e, por isso, a cobrança é para que o problema seja solucionado o quanto antes. A recomendação no momento é redobrar a atenção e diminuir a velocidade na rodovia.

Em fevereiro deste ano, uma situação semelhante gerou muitos transtornos aos moradores daquela região, já que parte do asfalto cedeu na região do Córrego Seco, deixando a pista no sentido Rondonópolis bloqueada por alguns dias.