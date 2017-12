Garantir mesa farta nos lares de pelo menos 300 famílias carentes da região da Vila Operária. Essa é a meta do Grupo de Coroinhas Anunciadores do Salvador, da Paróquia São José Operário, que desenvolve campanha de arrecadação de alimentos para oferecer a ceia de natal a quem precisa. A Campanha Natal Feliz é uma iniciativa do padre Thiago Silveira Barros que chega à segunda edição neste ano. E conta com o apoio de empresas comerciais e famílias da cidade. A reportagem completa você confere na edição desta quinta-feira (7) do Jornal A TRIBUNA.