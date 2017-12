Números preliminares apontam para crescimento de vendas com relação ao mesmo período do ano passado

Quem foi ao Centro de Rondonópolis durante a semana que antecedeu o Natal, especialmente no sábado (23), encontrou grande movimentação e muitos consumidores realizando suas compras. As entidades que representam o comércio local ainda não divulgaram um balanço oficial, mas os números preliminares apontam para crescimento de vendas com relação ao mesmo período do ano passado. Conforme a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), a expectativa de 6% de aumento em 2017 pode ter sido alcançada. O resultado é comemorado pelos lojistas, que amargavam vendas abaixo do esperado desde que teve início a crise financeira e política vivida pelo País.

No domingo (24), véspera de Natal, o movimento na região central atendeu as expectativas, e quem apostou na abertura do estabelecimento na data não se arrependeu. A circulação de pessoas fez com que até fosse difícil encontrar vagas para estacionar nas ruas de maior movimento. Nas duas últimas semanas, o comércio central estava funcionando em horário estendido para atender a tradicional maior demanda de clientes.

Os sinais de recuperação percebidos em Rondonópolis também acontecem a nível nacional. Segundo os indicadores, durante a semana de 18 a 24 de dezembro, as vendas subiram 5,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. A Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop) também calcula que o segmento apurou alta de 6% nas vendas neste Natal em relação ao mesmo período de 2016. Óculos, brinquedos e bijuterias tiveram o maior crescimento em vendas em 2017 em lojas de shoppings. Taxas mais tímidas de expansão foram observadas em perfumaria, calçados e eletrônicos.

VENDAS A PRAZO

Ainda comprovando a recuperação da economia brasileira, as vendas a prazo na semana anterior ao Natal, entre os dias 18 e 24 de dezembro, aumentaram 4,72%, em todo país na comparação com as de 2016. Trata-se do primeiro ano de crescimento após três anos consecutivos de retração nesta modalidade de venda. Os dados, divulgados ontem (26), são do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL).

Os resultados de vendas a prazo no Natal nos anos anteriores foram: -1,46% (2016), -15,84% (2015) e -0,7% (2014). Neste ano, com exceção do Natal e do Dia das Crianças (crescimento de 3%), nas demais datas festivas, as vendas não tiveram resultados animadores: Páscoa (+0,93%), Dia das Mães (-5,50%), Dia dos Namorados (-9,61%) e Dia dos Pais (-2,18%). O cálculo de vendas a prazo é baseado no volume de consultas feitas ao banco de dados do SPC Brasil, com abrangência nacional, entre os dias 18 e 24 deste mês.