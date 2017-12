Conquista para todos

É recebida com muita alegria pela população de Rondonópolis e toda região Sudeste de Mato Grosso a notícia de que finalmente a Santa Casa da cidade tem seus leitos de UTIs pediátricas habilitados junto ao Ministério da Saúde. Isso representa não só um importante aporte financeiro, como o direito à vida para todas as crianças da cidade e dos municípios vizinhos. Os leitos, que foram conseguidos após uma luta árdua, têm atendido a comunidade, independente das condições financeiras, mas representam especialmente um atendimento de excelência e digno para a população mais carente, que depende exclusivamente do Sistema Único de Saúde.

Foram dias angustiantes para todos aqueles em que os leitos estiveram fechados, devido a falta de recursos. Mais angustiante ainda foi relembrar dos tempos sombrios, não tão distantes, em que crianças morreram por falta de atendimento. Foram, contudo, dias importantes para ver a compaixão de nossa população. Não foram poucas as pessoas que se levantaram para lutar e cobrar a reabertura da UTI pediátrica, e apesar da triste situação, foi bonito o rondonopolitano se importando com o seu semelhante e se colocando no lugar do outro.

Agora, fica a expectativa para que, com a habilitação, a escassez de recursos fique no passado. Não será tarefa fácil, até porque todos conhecemos a situação da saúde pública brasileira. Um dos maiores problemas, se não o pior deles, é a tabela do SUS defasada. Para estudiosos, o SUS não paga por um período de aproximadamente 15 anos o valor necessário por um procedimento. Para entender melhor, um atendimento pode custar X, mas o SUS paga Y, e isso acaba definhando o orçamento dos hospitais, especialmente os filantrópicos.

A Santa Casa de Rondonópolis vive de doações, dos atendimentos particulares e dos recursos que chegam dos governos federais, do Estado e do município. Um atendimento particular, por exemplo, pode ajudar a cobrir o déficit de um atendimento SUS, em que o hospital recebeu por ele menos do que deveria. É necessário planejamento, boa gestão e, principalmente, que o recurso público chegue sem atrasos e em sua totalidade mensalmente.

Acompanharemos com atenção esse momento de mudança, sempre no intuito de colaborar e cobrar o bom funcionamento do hospital, que emprega centenas de trabalhadores e é referência de atendimento na região.