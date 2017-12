Os condôminos do Edifício Mikerinos, interditado na manhã de anteontem (14) por decisão judicial e evacuado pelo Corpo de Bombeiros com base na Lei de Segurança Contra Incêndio e Pânico de Mato Grosso, ainda estão aguardando o Tribunal de Justiça de Mato Grosso analisar um agravo de instrumento impetrado no dia da interdição para tentar reverter a medida judicial que levou os bombeiros a fechar o imóvel comercial. A informação é do síndico do prédio, o contador Júlio César de Arruda Vieira.

Segundo apurado pela reportagem, a interdição do primeiro edifício comercial construído em Rondonópolis está gerando prejuízos inestimáveis às dezenas de empresas instaladas no condomínio.

Desde o fechamento, empresários e funcionários estão impedidos de entrarem no prédio para buscar qualquer pertence. Muitos empresários foram barrados pelos homens do Corpo de Bombeiros no primeiro dia de interdição na tentativa de retirarem das salas comerciais, computadores, documentos e outros objetos, necessários para agilizar serviços que ficaram pendentes.

A Rádio Clube de Rondonópolis entra hoje no terceiro dia fora do ar. Anteontem, os profissionais da emissora tentaram reativar o sinal a partir do transmissor instalado no Jardim Morumbi. A princípio conseguiram, mas o sinal voltou a cair.

O Mikerinos, localizado na Avenida Cuiabá, tem mais de 30 anos, sendo o primeiro prédio comercial de Rondonópolis que começou a funcionar em 1988. Segundo o síndico atual, na gestão anterior à sua, no ano de 2015, foram apontadas irregularidades que não foram sanadas.

“Desde que assumi, em 2015, tínhamos mais de 25 exigências a serem cumpridas referentes às normas de segurança. Quase todas foram sanadas, exceto três delas que são a adequação das escadas, chuveiros automáticos e saída de emergência ampla. Não entendemos a decisão da Justiça logo agora na reta final para o cumprimento de todas as normas”, externou Júlio Vieira.

DANOS MORAIS

Rádio Clube deve entrar com ação na Justiça

Roberto Nunes

Da Reportagem

Os diretores da Rádio Clube de Rondonópolis estão cogitando entrar com uma ação na Justiça contra o Governo de Mato Grosso e o Comando Geral do Corpo de Bombeiros devido a interdição do Edifício Mikerinos. A empresa de comunicação alega prejuízos financeiros devido aos dias que está sem funcionamento.

“Fora do ar, a emissora está tendo um prejuízo de aproximadamente R$ 5 mil por dia”, calcula. “A decisão da Justiça veio em uma péssima hora e de forma desnecessária, prejudicando o bem comum dos condôminos do edifício”, acrescenta o radialista Jota Moraes, que comanda o “Rondonópolis Verdade”, carro chefe da grade de programação da emissora, voltado para o jornalismo e o entretenimento.

“A rádio está parada há dois dias. Quando deram esta decisão não pensaram nos prejuízos inestimáveis que poderiam causar às empresas instaladas no Mikerinos. Além do mais, ocorreu isso na época de fim ano, onde os empresários precisam honrar seus compromissos, principalmente os trabalhistas que aumentam com o pagamento do 13º salário”, externou.