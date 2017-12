Animados com a aprovação na Câmara Federal do projeto de lei que cria a Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), emancipando-a tanto econômica quanto administrativamente da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), cuja sede fica em Cuiabá, o Comitê Pró-UFR já planeja mobilizações para pressionar a classe política local e nacional a aprovar o dito projeto, que agora tramitará nas comissões do Senado. A ideia é que, assim que os parlamentares retornem do recesso de fim de ano e definam por quais comissões o projeto vai tramitar, o Comitê inicie o trabalho de acompanhamento e pressão pela criação da UFR.

De acordo com a professora Andrea Santos, membro do Comitê Pró-UFR, a aprovação na Câmara foi recebida com muita alegria, mas ela alerta para o fato de que nada foi conquistado ainda. “A batalha não terminou. Nós continuamos com nosso trabalho, pois entendemos que essa foi apenas uma etapa vencida. Temos que continuar nosso trabalho e nos organizar para agora cobrar os nossos senadores”, afirmou.

Para ela, após o recesso parlamentar de fim de ano, os senadores devem decidir as comissões por onde o projeto deve tramitar e qual o rito que o mesmo seguirá no Senado. “Somente após isso poderemos de fato definir uma estratégia de mobilização, mas já adiantamos que nós vamos acompanhar toda essa tramitação e fazer pressão sobre relatores e membros dessas comissões, independente de cor partidária. Entendemos que essa não é só uma bandeira da nossa bancada federal, mas de todas as bancadas, pois beneficiará estudantes de todas as partes do País”, emendou a professora.

Segundo abraço

Ainda segundo Andrea Santos, o Comitê deve realizar atos que mobilizem a sociedade local em apoio à criação da UFR e já planeja fazer um segundo “Abraço na UFMT”, como o organizado em 2015, quando centenas de estudantes e moradores deram uma braço simbólico no campus em favor da criação da UFR. “Nós precisamos do apoio não só de toda a comunidade acadêmica, servidores, alunos, pais e professores, mas toda a sociedade civil organizada, das entidades de classe e de serviços para pressionarmos a nossa classe política”, defendeu. “Nós temos que fazer muita pressão nos políticos, pois eles são mais sensíveis em anos eleitorais como 2018”, completou.

Criada em 1980 como uma extensão da UFMT, o Campus de Rondonópolis luta há vários anos para se emancipar. No último dia 19, o Projeto de Lei 5273/16, que cria a UFR, foi aprovado pelo Plenário da Câmara dos Deputados e agora vai tramitar no Senado. A previsão é de que o projetos sejam aprovados e sancionados em 2018 para que a partir de 2019 o campus seja de fato emancipado.