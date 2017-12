Com a expectativa de aumentar as vendas de fim de ano, o comércio de Rondonópolis adotou novo horário de funcionamento das lojas, desde ontem (11). A proposta é garantir condições para que o consumidor possa fazer as compras de presentes e preparativos para a ceia de Natal e Ano Novo.

Almir Batista – presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Rondonópolis – aposta no crescimento das vendas e acredita que vai ser possível superar os resultados de 2016. Ele anuncia que todos os estabelecimentos comerciais estão liberados para adotar o horário diferenciado.

No período de 11 a 15 de dezembro, as lojas do setor comercial vão funcionar das 8 às 21 horas. No sábado (16) o funcionamento é das 8 às 20 horas e, no domingo (17), das 8 às 18 horas. De 18 a 22 de dezembro, as lojas vão funcionar das 8 às 22 horas.

No sábado, dia 23 de dezembro, o funcionamento do comércio varejista é das 8 às 21 horas e, no domingo (24) – véspera de Natal – as lojas de Rondonópolis vão funcionar das 8 às 18 horas.

Almir Batista diz que os comerciantes estão empenhados no projeto de incrementar as vendas e superar o volume de comercialização nesse período, no ano passado. Ele orienta os lojistas a incentivarem as equipes de vendedores para que possam obter o êxito almejado.