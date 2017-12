Empresários reconhecem o empenho da Prefeitura em recuperar a pavimentação, mas reclamam que este não seria o melhor momento

Os comerciantes da Avenida Amazonas, principal via comercial do centro da cidade, estão reivindicando da Prefeitura de Rondonópolis que o começo das obras de recapeamento da referida via ocorra após as festas de fim de ano. Existe a possibilidade da empresa responsável pelas obras já dar início às obras o quanto antes.

Na manhã de ontem (18), o presidente da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Rondonópolis (ACIR), Juarez Orsolin, se reuniu com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Milton Mutum. No encontro, os representantes da ACIR demonstraram a preocupação da entidade com as frequentes reclamações dos comerciantes da área central da cidade referente aos bloqueios realizados para as obras de recapeamento.

“Os empresários reconhecem o empenho da Prefeitura em recuperar a pavimentação da área central, mas eles reclamam que este não seria o melhor momento. Na verdade dezembro é considerado o mês de ’safra’ nas vendas em função do Natal e Ano Novo e, com as obras, o trânsito fica ainda pior”, argumentou Juarez ao secretário.

Milton Mutum acionou o proprietário da empresa que venceu a licitação que está responsável pelas obras de recapeamento e solicitou que sejam feitas primeiro em outras ruas, deixando o quadrilátero para depois das festas de fim de ano. “Na verdade são muitas vias que serão totalmente recuperadas e precisamos agilizar as obras. Por outro lado compreendemos a reclamação dos empresários e vamos providenciar as mudanças necessárias”, disse Mutum.

Ainda durante a reunião o secretário acertou com a empresa que deverá terminar os trabalhos na avenida Marechal Dutra, no centro, e partir para outra frente de trabalho fora do quadrilátero central. “Ficamos satisfeitos com a disponibilidade com que o secretário Mutum nos recebeu e compreendeu a situação e saímos da reunião com a certeza de que a ACIR será atendida em suas solicitações”, encerrou Juarez Orsolin.

A obra de asfaltamento do centro é executada pela Construtora Amil, e segundo o engenheiro Francisco Marino Fernandes, sócio da empresa, as interdições realizadas até agora foram necessárias para a condução das obras que andam em ritmo acelerado.

Está previsto o asfaltamento/recapeamento de 17 quilômetros das vias da região central de Rondonópolis, que começaram no dia 4 de novembro.