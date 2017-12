Conforme já foi noticiado pelo A TRIBUNA, os vereadores elegeram na manhã de ontem (18), em sessão extraordinária, o vereador Cláudio da Farmácia (PMDB) como presidente da Câmara Municipal para o biênio 2019/2020. A eleição do peemedebista contou com 13 votos a favor, sete abstenções e uma falta do vereador Elton Mazette (PSC), que havia declarado apoio ao grupo, mas não compareceu na sessão.

A nova mesa diretora ficou com a seguinte composição: Como presidente o vereador Cláudio da Farmácia (PMDB); vice-presidente, Roni Magnani (PP); 2º vice-presidente, Bilu da Areia (PRTB); 1º secretário, Vilmar Pimentel (SD); e 2º secretário, Hélio Pichioni (PSD). O grupo contou com o apoio dos vereadores Thiago Silva e Adonias Fernandes, do PMDB; Fábio Cardozo e Thiago Muniz, do PPS; Rodrigo da Zaeli, Jailton e Subtenente Guinancio, do PSDB, e Professor Sidnei, do PDT.

No começo da sessão de ontem, o vereador Juary Miranda considerou a forma de condução da antecipação da eleição da nova mesa diretora como irregular ao que preceitua o Regimento Interno da Câmara Municipal. Além disso, pediu aos colegas vereadores que estavam de fora de composição a se absterem do voto. Posteriormente, o grupo derrotado pretende ingressar com ação na Justiça para cancelar a eleição da nova mesa diretora da Casa de Leis.