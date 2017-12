Pacientes de toda a região, que antes eram encaminhados para Cuiabá, há oito meses recebem atendimento de qualidade em Rondonópolis

A população da região Sudeste do estado, por muito tempo, passou por muito sofrimento ao buscar atendimento cardiovascular de alta complexidade. Sem a oferta deste tipo de procedimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS), era preciso se deslocar até Cuiabá para receber a assistência, em uma viagem desgastante, especialmente para quem estava debilitado. A situação foi modificada quando a Santa Casa de Rondonópolis foi habilitada para realizar esses serviços pelo SUS, alterando a realidade de angústia, para o recebimento de atendimento de qualidade e próximo de casa.

As cirurgias cardíacas de alta complexidade e exames cardiológicos avançados eram uma das grandes carências na área da saúde pública na região. Por muito tempo, semelhante à luta pela instalação de leitos de UTI Pediátrica em Rondonópolis, a alta complexidade cardiovascular também era reivindicada pela comunidade local. A partir de abril deste ano, quando os procedimentos começaram a ser realizados, mais de 100 pacientes foram operados na Santa Casa.

“Temos uma quantidade grande de profissionais envolvidos nesses procedimentos. Nossa equipe de cirurgia foi montada com colaboradores de diversos locais do País, e ainda contamos com diferentes especialidades médicas, além da equipe de fisioterapia, enfermagem e demais equipes de apoio. O treinamento de todo este pessoal é intenso, mas graças ao empenho de todos envolvidos conseguimos realizar uma cirurgia cardiovascular diariamente, e, acima de tudo, com qualidade”, destaca o coordenador do serviço, o cardiologista Alessandro Bordinhão.

Entre os procedimentos que a Santa Casa realiza via SUS, estão o cateterismo, angioplastia, revascularização, implante de marca-passo, implante de prótese valvar, correção de aneurisma, entre outros, além de exames avançados como ergometria, ecocardiograma e holter. A Santa Casa conta ainda com nove leitos de UTI Coronariana, unidade especializada em doenças cardiovasculares e em pós-operatório de cirurgias cardíacas, que possui completa estrutura com equipamentos de alta tecnologia para monitorização invasiva e suporte circulatório.

O médico cardiologista Renato Costa explica que, ao término da cirurgia, o paciente é encaminhado diretamente para a UTI, onde permanecerá por, pelo menos, dois dias. “Durante esse tempo o paciente é assistido por uma equipe multiprofissional e monitorizado de forma permanente; esse é o período mais importante de sua recuperação, onde a necessidade de um cuidado mais próximo é maior”, disse.

A paciente Angélica Santos Xavier, de 20 anos, moradora de Alto Garças, passou pela cirurgia de revascularização do miocárdio, popularmente conhecida como ponte de safena. Ela conta que foram exames realizados durante sua segunda gestação que apontaram o problema cardíaco. “Foi muito bom poder ser operada aqui em Rondonópolis, é mais perto da cidade onde moro e, assim, minha família pode me dar mais apoio. Quando eu tinha 15 anos, minha mãe morreu por problemas no coração, por isso fiquei muito apreensiva quando descobri que precisava operar. Mas agora, depois da cirurgia e de passar pela UTI, já estou aguardando a alta médica para ir pra casa”, disse Angélica.

Após muitos esforços para que a cidade, enfim, tivesse atendimento deste tipo, sendo um polo regional de saúde e necessitando atender a população de toda a região, os serviços de alta complexidade caminham para o aniversário de um ano, com resultados extremamente positivos. “O Brasil tem poucos serviços como este cadastrados pelo SUS, mostrando a complexidade para a existência de tal serviço. Portanto, o ponto que chegamos hoje, onde mais de 100 cirurgias foram realizadas nestes primeiros oito meses de funcionamento, é uma vitória de todos os envolvidos e nos traz um grande orgulho em fazer a diferença na vida destes pacientes”, finaliza o coordenador Alessandro Bordinhão.