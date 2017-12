O Centro Cultural José Sobrinho realiza na próxima semana – de segunda a sexta-feira (11 a 15) – a Semana Cultural com apresentações de dança de rua, teatro, exposição de artes e artesanato, ballet, jazz, violão e Cantata de Natal. As apresentações marcam o encerramento das atividades desenvolvidas pelos alunos ao longo de 2017.

As apresentações culturais terão início na segunda (11), às 8h, e seguem com início no mesmo horário até a quarta-feira (13). As exposições também abrem a visitação a partir das 8h. Já na quinta e sexta (14 e 15) será realizada a Cantata de Natal a partir das 20h. Toda programação acontece no Auditório do Centro Cultural José Sobrinho.

Participarão da Semana Cultural alunos de várias escolas, do projeto Kobra e as crianças e adolescentes da Casa Abrigo, além de grupos de idosos.

Na ocasião haverá ainda palestras aos jovens e idosos como temas como bullyng e vida saudável. As palestras ocorrem tanto no período matutino como vespertino.

Na segunda, no período da manhã e da tarde haverá teatro e moda de viola, e para encerrar as atividades um espetáculo de dança. Teatro, apresentação de violão e ballet marcam a terça. Já na quarta, a programação segue com espetáculos teatrais. Na quinta há apresentações de violão, teatro e dança. E, finalmente, na quinta e sexta, a partir das 20h, os alunos apresentam a Cantata de Natal.