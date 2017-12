A Cáritas Diocesana de Rondonópolis mantém a tradição de comemorar o aniversário da cidade com a entrega da chave da casa própria para famílias que têm a oportunidade de sair do aluguel ou de barracos de lona, para uma casa construída de alvenaria. Neste ano, o projeto idealizado e desenvolvido pelo padre Lothar Bauchrowitz vai garantir moradia digna para 14 famílias da comunidade.

A solenidade de entrega das chaves acontece hoje (10) após a celebração da missa comemorativa aos 75 da Cáritas que trabalha para proteger as crianças e melhorar a qualidade de vida das famílias de menor poder aquisitivo. A missa presidida pelo padre Lothar acontece na Igreja São José Operário, da Vila Operária, e deve reunir autoridades locais e representantes das diversas comunidades atendidas com os projetos da Cáritas.

Messias Manoel de Macedo – tesoureiro da Cáritas – conta que neste ano a campanha da moradia popular recebeu o apoio da Operário Material de Construção, Sicredi, Salles Agropecuária, Cartório do 1º Ofício e da Família Polato. Cada apoiador garantiu material suficiente para a construção de uma casa.

A Cáritas uniu forças com colaboradores da Alemanha e as pessoas beneficiadas nesta e em outras edições da campanha, para custear a mão de obra. As casas com 42 metros quadrados foram construídas ao custo de R$ 12.819,31 e vão garantir um lar seguro e mais confortável para famílias dos bairros Alfredo de Castro, Ananias Martins, Jardim Assunção, Parque Universitário e Jardim Maria Vetorasso.

PROJETOS DA CÁRITAS

A celebração presidida pelo padre Lothar Bauchrowitz, a partir das 7h30 deste domingo (10), vai comemorar o bom resultado de todo trabalho da Cáritas Diocesana de Rondonópolis que chega aos seus 75 anos de existência. A missa marca ainda o encerramento das atividades de 2017.

Ao longo de 38 anos, a Campanha da Moradia Popular da Cáritas garantiu casa própria de alvenaria para 3.352 famílias da comunidade. São todas casas de custo baixo, geralmente construídas em regime de mutirão, graças ao apoio de empresas e famílias da sociedade que participam de cada edição comemorativa ao aniversario da cidade.

Mas, o projeto da Cáritas de apoiar aqueles menos favorecidos vai além da moradia popular. A entidade desenvolve também um programa de creches nos bairros da cidade. Cerca de 63 mil crianças de 2 e 3 anos, foram atendidas pelas creches do Padre Lothar, como são conhecidas.

As pessoas da geração melhor idade que perdem referência familiar, são acolhidas pela Cáritas Diocesana no Recanto dos Idosos, na Vila Operária. Atualmente, 53 homens e mulheres de cabelos grisalhos moram naquele lugar.

As pessoas em situação de rua são acolhidas no Albergue da Cáritas, na Vila Operária. Messias calcula que cerca de 40 pessoas passam por ali, a cada dia. Quem procura o albergue conta com banho, alimentação e cama para dormir.