Mesmo com obra de canalização bastante avançada, o Córrego Canivete continua transbordando e preocupando moradores da região, que ficam apreensivos com a possibilidade de virem seus lares invadidos pelas águas da chuva. O último susto aconteceu neste fim de semana, quando as fortes chuvas elevaram o nível da água do córrego, ameaçando invadir algumas casas.

De acordo com um morador antigo do bairro Santa Clara, que fica próximo ao córrego e é uma das áreas mais afetadas historicamente pelas inundações do mesmo, que preferiu não se identificar, o problema até diminuiu com a canalização, mas o acúmulo de lixo sob as pontes que atravessam o Canivete tem provocado o represamento da água do córrego, o que provoca o seu transbordamento. “Já tem bem menos água, mas a Prefeitura precisa resolver esse problema na ponte, pois o lixo junta muito rápido ali e não deixa a água passar. Quando chove forte, ficamos todos com medo aqui em casa”, avisou.

Procurado pela reportagem, o agrimensor Moisés Luiz da Costa, da empresa CPOL, responsável pelo acompanhamento da obra, esclareceu que esse é um problema que não consta no contrato da empreiteira encarregada pelo serviço, mas afirmou que tanto o canal quanto os bueiros celulares sob as pontes têm vazão suficiente para escoar toda a água da chuva.

“O canal foi projetado com sobra na vazão. Então, não é esse o problema. O que ocorre é que o canal e os bueiros têm que ser mantidos limpos e a população tem que evitar jogar seu lixo nas ruas e nos terrenos baldios próximos. O povo tem que se educar para não jogar lixo ali”, disse.

Como os funcionários da construtora Zavataro, contratada para executar a obra, estão curtindo sua folga de fim de ano, a canalização do Córrego está momentaneamente paralisada, mas deve ser retomada logo após a virada do ano. “Nós retornamos dia 3 ou 4 de janeiro e, se não tivermos nenhum problema de contrato, devemos concluir toda a obra com mais uns 60 dias de trabalho”, informou Moisés Costa.

Segundo ele, a parte mais demorada que ainda está pendente é a construção de canais laterais para a água das chuvas escoarem para dentro do canal. “Essa parte não constava no contrato original, mas já foi autorizado um aditivo pelo Governo do Estado e dependemos apenas de uma liberação da Caixa (Econômica Federal, banco financiador) para podermos concluir essa parte também”, completou.

Outra pessoa reclamou que a água do córrego estava extravasando o leito do canal justamente por causa da não conclusão desses canais laterais, deixando parte das muretas abertas.

Fora os canais laterais, ficariam faltando apenas acabamentos, como aterros e plantio de grama.