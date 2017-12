Pode sorrir aliviado, torcedor do Sport. No sofrimento, no sufoco, tudo favoreceu a equipe na última rodada da Série A. O Leão fez seu papel, na Ilha do Retiro, no Recife (PE), e derrotou o Corinthians por 1 a 0. Além disso, contou com tropeços de Vitória e Coritiba para se salvar do rebaixamento.

Contestado em vários clubes, inclusive no próprio Corinthians, André vem caminhando para ser ídolo do Sport. Neste domingo (3), deu mais um passo nessa direção. Foi dele o gol que garantiu a vitória do Leão, aos dez minutos segundo tempo, e a permanência do time. São 16 gols na Série A e 27 na temporada – melhores marcas de sua carreira.