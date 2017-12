Iniciada no dia 15 de novembro, a campanha Troco Solidário, da Associação dos Pacientes Oncológicos de Rondonópolis (Apor), ganhou espaço no comércio do município e de outros locais, como Alto Garças, Dom Aquino, Guiratinga e no distrito de Nova Galiléia. São 613 pontos de vendas dos cupons no valor de R$ 1,00, identificados com cartazes, adesivos e urnas. A campanha vai sortear, no dia 6 de janeiro de 2018, na Praça Brasil, quatro grandes prêmios, entre eles um veículo Chevrolet Onix zero quilômetro.

Os estabelecimentos comerciais e seus funcionários também são beneficiados com a iniciativa. A loja que vender mais cupons receberá R$ 5 mil para distribuir entre seus funcionários. Os cupons premiados também valem bonificação para os estabelecimentos, o valor varia de R$ 1 mil a R$ 4 mil, dependendo do prêmio sorteado.

A campanha tem o apoio da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Rondonópolis (Acir), Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Sindicato do Comércio Varejista de Rondonópolis e Rondon Plaza Shopping.

Gastão de Matos, voluntário da Apor e um dos responsáveis, explica como surgiu a ideia. “Temos como uma das prioridades da Associação levantar recursos para um centro de especialidades completo. A campanha nasceu com essa intenção e estamos muito gratos pelo apoio de toda a sociedade, principalmente dos comerciantes e suas entidades representativas. Está sendo um sucesso”, coloca.

Além do carro, será sorteada uma moto zero Yamaha Factor 125 cilindradas, um iPhone 7 e um televisor de Led 40 polegadas. Gastão lembra ainda que o valor é bastante simbólico e cada consumidor pode comprar vários cupons e ter mais chances de ganhar um prêmio. “É uma campanha democrática, acessível, de custo baixo para participar. Apenas com o troco a pessoa concorre a bons prêmios, ajuda a população e as pessoas com câncer”, acrescenta.

Mais informações podem ser obtidas em horário comercial pelo (66) 3023-3200.