Um caminhão roubado em Pedra Petra foi recuperado pela Polícia Judiciária Civil, na segunda-feira (11.12), em ação da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Rondonópolis. O veículo roubado na noite de domingo (10), foi localizado na Rodovia MT-458 menos de 24 horas após o crime. As investigações iniciaram quando a vítima registrou o boletim de ocorrência do roubo, na manhã de segunda-feira (11). Segundo as informações, por volta das 21 horas de domingo (10), o motorista estava com o veículo estacionado em um posto de combustível, na Rodovia BR-364, quando foi abordado por um homem armado que anunciou o roubo.

A vítima foi colocada dentro de um carro, com mais dois suspeitos e conduzida para o cativeiro, onde permaneceu durante toda a noite e pela manhã foi levado de volta para as proximidades de onde foi abordado.

Imediatamente a equipe da Derf-ROO iniciou as diligências, conseguindo informações de que o veículo estava na estrada MT-458. Sentido Distrito de Nova Galileia, via MT-270. Com base no levantamento, os policiais se deslocaram até a região, onde encontraram o caminhão abandonado à beira da Rodovia, sem o reboque e semirreboque.

Após ser localizado, o veículo foi restituído a vítima. As investigações continuam para identificar e prender os autores do crime