A Câmara Municipal de Rondonópolis irá devolver cerca de R$ 2 milhões do seu duodécimo para os cofres da Prefeitura, valor superior ao devolvido em anos anteriores. Desse total, R$ 1 milhão já foi devolvido na quinta-feira (21/12), e o mesmo valor aproximado deve ser repassado para o Executivo no próximo dia 28, último dia de expediente bancário do ano.

De acordo com o primeiro-secretário da Câmara, vereador Fábio Cardozo (PPS), o valor que será devolvido foi obtido graças à redução nos gastos do Legislativo em áreas como telefonia e transmissão das sessões do Legislativo. “Nós, desde o início da gestão da atual Mesa Diretora, procuramos acompanhar cada despesa da Câmara e ver no que podíamos economizar, e conseguimos isso. Administramos o nosso duodécimo com austeridade, mas dando condições do Legislativo e dos vereadores trabalharem. Como os salários dos vereadores estão congelados e mantivemos as despesas da Câmara equilibradas, isso nos possibilitou que fizéssemos essa economia”, comemorou.

Ainda segundo Cardozo, apesar de já ter antecipado parte da devolução, a Câmara ainda trabalha para fechar sua contabilidade e o valor exato do restante a ser devolvido será definido até o dia 28. Sobre a utilização do recurso devolvido, o vereador esclarece que legalmente o prefeito poderá fazer uso livremente do valor, não sendo obrigado a aplicá-lo em nenhuma obra ou secretaria específica. “Alguns vereadores até fazem pleito para o prefeito direcionar parte do recurso para essa ou aquela questão, mas a verdade é que ele poderá fazer o que quiser com esse valor, como usá-lo para quitar a folha de pagamento”, concluiu.

Já para o ano que vem, valores equivalentes deverão ser devolvidos, mas com o compromisso da Prefeitura usar o dinheiro para reformar o prédio da Câmara, que já tem problemas em sua estrutura, como telhado. O duodécimo, como é chamado o valor repassado pelo Executivo para o Legislativo, foi de R$ 23 milhões em 2017.