A expectativa, conforme repassou o vereador Thiago Silva, é que o curso comece a funcionar no ano que vem, com duas turmas de 50 alunos cada

A Câmara Municipal aprovou, na sessão passada, um projeto de lei de autoria do Poder Executivo, que autoriza a Prefeitura de Rondonópolis a celebrar convênio com a Universidade Estadual de Mato Grosso (Unemat) para o funcionamento do curso de Direito no município.

De acordo com o projeto encaminhado pelo prefeito Zé Carlos do Pátio (SD), o curso apresenta um custo global de R$ 1.200.000,00, que será mantido pela Prefeitura de Rondonópolis em 60 parcelas de 20 mil reais. Segundo o vereador Thiago Silva (PMDB), o curso começará, provavelmente no ano que vem, com duas turmas de 50 acadêmicos cada.

Conforme o peemedebista, a vinda do curso de Direito da Unemat é a realização de um sonho há muito aguardado pelos estudantes. “O convênio aprovado pela Câmara Municipal vai consolidar a vinda da Unemat para nossa região e fortalecer a instituição em todo o Estado de Mato Grosso”, salientou o parlamentar.

Segundo o vereador, caso sejam aprovadas as emendas impositivas que estão em discussão na Câmara Municipal, ele indicará a sua emenda para investimento no referido curso. Em caso de aprovação das emendas impositivas, cada vereador poderá indicar recursos de R$ 330 mil cada para investimentos em um determinado setor.