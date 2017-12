Se não ocorrer nenhum desvio de percurso até a próxima segunda-feira, o vereador Cláudio da Farmácia deve ser o novo presidente da Câmara Municipal

Os vereadores aprovaram durante a sessão de ontem (13), da Câmara Municipal, a antecipação da eleição da mesa diretora para o biênio 2019/2020. A antecipação foi aprovada por 16 votos, no entanto 14 vereadores formaram o grupo de apoio ao vereador Cláudio da Farmácia (PMDB) como o próximo presidente da Casa de Leis.

Depois de aprovado o projeto que antecipou a eleição, ficou agendada para a próxima segunda-feira (18), a partir das 8 horas, uma sessão extraordinária para a escolha da nova mesa diretora. Para garantir a unidade do grupo, desde a noite de ontem os 14 vereadores estão retirados da cidade em um espaço de lazer.

Um dos integrantes do grupo justificou que a eleição foi antecipada devido 2018 ser um ano eleitoral e as influências políticas poderiam interferir na escolha da nova mesa.

COMPOSIÇÃO

A nova mesa diretora que deverá ser eleita na próxima segunda-feira (18) tem como presidente o vereador Cláudio da Farmácia (PMDB); vice-presidente, Roni Magnani (PP); 2º vice-presidente, Bilu da Areia (PRTB); 1º secretário, Vilmar Pimentel (SD) e 2º secretário, Hélio Pichioni (PSD).

O grupo conta com o apoio dos vereadores Thiago Silva e Adonias Fernandes, do PMDB; Fábio Cardozo e Thiago Muniz, do PPS; Rodrigo da Zaeli, Jailton e Subtenente Guinancio, do PSDB; Elton Mazette, do PSC e Professor Sidnei, do PDT.