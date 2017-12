A Caixa Econômica Federal aprovou a realização de nova licitação pela Prefeitura de Rondonópolis para retomada das obras do Parque do Escondidinho, na região do bairro Pedra 90, que estavam paralisadas desde outubro de 2012. A decisão foi anunciada ontem (13/12) pelo prefeito Zé Carlos do Pátio. A intenção é que as obras possam ser reiniciadas no primeiro semestre de 2018.

O Parque do Escondidinho, que deveria ter sido construído às margens do Córrego Escondidinho, com orçamento de R$ 3,8 milhões, teve sua obra paralisada diante de falhas identificadas no projeto durante a construção e por falta de repasse. A empresa inicialmente vencedora optou por fazer o distrato, o que resultou em um processo de reprogramação para atualização de valores e projetos, que estava sendo analisado pela Caixa.

A secretária municipal de Infraestrutura, Nívia Calzolari, explicou ao Jornal A TRIBUNA que a Prefeitura vai trabalhar agora para realizar a nova licitação relativa ao Parque do Escondidinho, tendo como base o projeto original. Ela informa que o processo licitatório deve demorar no mínimo 90 dias para ser concluído, com garantia de um orçamento de mais de R$ 5 milhões, sendo R$ 3,8 milhões da Caixa e o restante, contrapartida da Prefeitura

Conforme o projeto original, o Parque do Escondidinho contempla trilhas de caminhada, quadras poliesportivas, quadras de areia, lagos, arborização, pista de skate, mirante, quiosques, parque infantil, área de ginástica, portal de entrada, estacionamento, cercamento, sanitários, entre outros.

Nos últimos anos, a população vizinha ao futuro parque reclamava frequentemente do estado de abandono da área, bem como do desperdício do dinheiro público já aplicado, com estruturas sendo corroídas pelo tempo e pela ação de vândalos.

Nívia Calzolari informou ainda que a Prefeitura também vem trabalhando para que a Caixa aprove a reprogramação do projeto inerente ao Parque das Mangueiras, no Jardim Primavera, que também está com obras paralisadas.