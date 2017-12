Cai ritmo de crescimento da inflação medida pela Fipe em São Paulo – 08h08′

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), medido pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) na cidade de São Paulo, teve alta de 0,29% no fechamento de novembro, ficando ligeiramente abaixo do registrado em outubro último (0,32%). No acumulado do ano, a taxa atingiu 1,71% e nos últimos 12 meses, 2,44%.

Essa leve queda no ritmo foi provocada, principalmente, pelo grupo alimentação, com recuo de 0,68% ante um aumento de 0,89%. Mais dois grupos apresentaram desaceleração: educação (de 0,17% para 0,10%) e saúde (de 0,45% para 0,42%).

Nos demais grupos ocorreram acréscimos, com destaque para despesas pessoais, que subiu de 0,41% para 1,30%. Em transportes, a taxa passou de 0,32% para 0,89%; em habitação, de -0,15% para 0,34% e em vestuário, de 0,22% para 0,23%.

Fonte: Agência Brasil