A prática de bullying será tratada em audiência pública da Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado nesta quarta-feira (6). O pedido de realização da audiência é da senadora Marta Suplicy (PMDB-SP). Ela afirma ser necessário intensificar o debate sobre a questão “visando a políticas públicas que possam colaborar no combate e na prevenção ao bullying”. Leia mais sobre o assunto na edição deste domingo (3) do Jornal A TRIBUNA.