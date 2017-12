O Botafogo até tentou, mas não conseguiu bater o Cruzeiro, no Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), neste domingo (3). O time carioca abriu o placar com Brenner (aos 25 minutos do primeiro tempo), mas viu Thiago Neves (aos 37 minutos da primeira etapa) e Arrascaeta (aos quatro minutos do segundo tempo) virarem o jogo. Na base da raça e vontade, o Fogão chegou ao empate, com o jovem Ezequiel (aos 23 minutos da etapa final), de 19 anos.

Com o empate, o Botafogo está fora da Libertadores. Era preciso “apenas” vencer o Cruzeiro para conseguir a vaga. Como não triunfou, foi ultrapassado por Chapecoense e Atlético Mineiro, que vencerem o Coritiba e o Grêmio, respectivamente.

E, apesar de ter garantido a vaga na Libertadores em setembro, com o título da Copa do Brasil, o Cruzeiro manteve a postura de jogar sério todas as partidas do Brasileiro. Não foi diferente diante do Botafogo. O empate garantiu o quinto lugar e a premiação de R$ 4.092.165 pela colocação.