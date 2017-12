Bombeiros tentam conter fogo em galpão em Osasco – 14h34′

Pelo menos 20 viaturas do Corpo de Bombeiros trabalham desde as 13h20 para combater um incêndio no Centro de Distribuição de um supermercado, localizado na Avenida Doutor Alberto Jackson Byington, à altura do número 3.077, no bairro Jardim Santa Fé, na cidade de Osasco, região metropolitana de São Paulo. Até o momento, não há notícia de vítimas, informa o Corpo de Bombeiros.

Mais cedo, outro incêndio atingiu um galpão que continha isopor e borracha, na Rua Pascoal Gomes de Lima, 394, no Tremembé, zona norte da capital paulista.

O fogo começou por volta da 1h30 da madrugada e foi contido por 20 viaturas do Corpo de Bombeiros depois de sete horas. De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, não houve vítimas.

Fonte: Agência Brasil