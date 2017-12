A Biblioteca Municipal Manoel Severino da Silva, da Vila Operária, abriu as portas nesta sexta-feira, 1º de dezembro com novo visual, e acervo totalmente reformulado. O espaço foi revitalizado e recebeu adequações para estar acessível a todo público, inclusive os portadores de necessidades especiais.

Após uma capacitação que os profissionais do município receberam no decorrer dessa semana, foi possível utilizar o mesmo mobiliário de uma forma diferente, tornando o ambiente mais agradável e atrativo para o público em geral.

A gerente do núcleo de bibliotecas do município, Valtuíra Moreira dos Santos, comentou que a intenção é atrair não só estudantes, mas toda a população para estar na biblioteca. “Esse é um espaço de cultura que transforma vidas. O nosso papel é ajudar nessa transformação”, destacou.

O acervo da unidade também passou por um verdadeiro pente fino onde foram selecionadas as obras que precisam ser descartadas, algumas que poderão ser repassadas para bibliotecas de outros municípios, ficando todo material que está propício para leitura.

Após a revitalização, a unidade ganhou espaço diferenciado para o público infantil e também dispõe de internet sem fio para os visitantes. A biblioteca fica aberta da segunda a sexta-feira, das 7:30 às 17h.