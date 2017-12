O vereador Beto do Amendoim participou da sessão solene para entrega de títulos e honrarias, realizada pela Câmara Municipal de Rondonópolis, na noite de anteontem (10), no Caiçara Tênis Clube.

Na oportunidade, o parlamentar entregou várias honrarias à pessoas que prestam relevantes serviços à comunidade.

A Medalha Mérito da Cultura foi entregue a Elevi Vanderlei Pereira; Medalha de Pioneira, ficou com Reinilda Dias de Sousa; Medalha do Mérito da Saúde, com Franciele Severo Leonardo.

Títulos de Cidadão Rondonopolitano foram entregues pelo vereador Beto do Amendoim a Celso Eicheler, Heleno Salvador Serafim e Cláudio José Veiga Carvalhar. Uma Moção de Aplausos foi endereçada a Romildo Pereira e outra ficou com Eliane Martins dos Santos.

Em relação ao empresário Cláudio José Veiga, Beto do Amendoim destacou que ele reside há mais de 25 anos na cidade, proprietário de lojas de confecções e vestuários, onde emprega mais de 40 pessoas. “Tem contribuído muito para o progresso de Rondonópolis, ajudando assim no desenvolvimento e gerando renda”, argumenta o parlamentar.

