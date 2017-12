O Conselho Nacional de Educação (CNE) aprovou, na última nesta sexta-feira (15), a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), documento que define os parâmetros que devem ser seguidos por escolas de ensino infantil e fundamental em todo o País. A aprovação do texto tem como principais mudanças a inclusão de normas para o ensino religioso e a retirada de menções a “questões de gênero”.

Alvo de muita polêmica em todo País, incluindo Rondonópolis, a retirada das menções foi comemorada por vários setores da sociedade, que eram contra a temática em sala de aula. Em audiência pública realizada no Município no dia 24 de outubro, os participantes, em sua maioria, se posicionaram de forma contrária à ideologia de gênero. Sobre a questão, o CNE publicou um documento que diz que “em resposta às demandas sociais, irá aprofundar os debates sobre esta temática, podendo emitir, posteriormente, orientações para o tratamento da questão, considerando as diretrizes curriculares nacionais vigentes”.

Segundo o Ministério da Educação (MEC), o novo texto da BNCC pretende reduzir as desigualdades de aprendizado e estabelecer as habilidades e competências fundamentais em cada etapa da educação básica. Com a norma, o Brasil terá pela primeira vez um modelo no ensino fundamental, que servirá de parâmetro para a construção dos currículos pelas escolas e redes de ensino. Todas as escolas e redes de ensino deverão adaptar e rever os seus currículos em 2018 para iniciar a implementação da base em 2019 e até 2020.

Na prática, o documento servirá de referência para os conhecimentos indispensáveis a alunos da educação fundamental, independentemente de origem, classe social ou local de estudo. O documento segue agora para homologação do ministro da Educação, Mendonça Filho, último passo para entrar em vigor.