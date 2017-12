Em comemoração ao aniversário de Rondonópolis, o canteiro central da Avenida Bandeirantes, uma das principais vias do município, recebeu neste domingo (10/12) um total de 170 árvores de ipês nativos, com aproximadamente três anos de idade. A iniciativa foi do empresário e paisagista Cláudio Ferreira, que doou as árvores e articulou o apoio de outros moradores e empresários da região para realização do plantio.

Cláudio Ferreira destacou para a reportagem que uma das intenções ao fazer esse plantio de árvores foi valorizar o bairro onde nasceu em Rondonópolis. Apesar de periférico, destaca que a Vila Operária é um dos bairros mais antigos de Rondonópolis e que a Avenida Bandeirantes é a via dupla mais antiga do município, mas que não recebe a devida atenção do poder público.

Conforme o empresário e paisagista, há algum tempo a avenida Bandeirantes recebeu palmeiras imperiais, mas que o ideal para uma cidade como Rondonópolis eram árvores nativas, uma vez que o “paisagismo do futuro é o paisagismo sustentável”. “A minha vontade é ver Rondonópolis diferente, mais arborizada, uma vez que é uma cidade de clima seco, muito quente”, externou.

Neste plantio realizado no domingo, Cláudio informa que teve a ajuda de cerca de 80 pessoas, entre empresários e moradores de Vila Operária. As árvores foram plantadas na Avenida Bandeirantes entre a Rua Aeroporto e a Paróquia São José Operário. O paisagista avalia que as árvores vão começar a florir em menor quantidade daqui a 5 anos e de forma mais intensa daqui a 10 anos.

O profissional atesta ainda que o plantio das árvores na Avenida Bandeirantes também é uma forma de socializar o paisagismo para bairros periféricos da cidade. No geral, ele afirma que promove ações de arborização em Rondonópolis há mais de 10 anos e que pretende continuar com essa iniciativa. “Não vou parar com isso, enquanto não ver Rondonópolis mais arborizada!”, garante.

Apesar da iniciativa, nesta segunda-feira, uma das árvores de ipê foi vítima de vandalismo, sendo destruída. Assim, Cláudio pede a colaboração e conscientização de toda a comunidade no sentido de ajudar a preservar e cuidar das mesmas.