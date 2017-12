Iniciativa busca reconhecer a atuação de profissionais com relevantes serviços prestados à sociedade

O Jornal A TRIBUNA mantém a tradição e elege, na sua última edição do ano, as personalidades masculina e feminina de 2017. Essa homenagem ocorre desde 1983, tendo reconhecido ao longo do tempo a atuação das mais importantes lideranças do município. As personalidades de 2017 escolhidas pelo A TRIBUNA são: Claudinei de Souza Lopes, delegado de polícia, e a psicóloga Érica Rezende Barbieri.

A divulgação dos escolhidos é anunciada sempre na última edição do ano, buscando reconhecer a atuação de profissionais com relevantes serviços prestados à sociedade rondonopolitana. A escolha das personalidades de cada ano é baseada em nomes de pessoas que atuam em Rondonópolis, destacando-se ao longo do ano. Conheça um pouco do perfil das personalidades masculina e feminina de 2017 escolhidas pelo A TRIBUNA:

Érica Rezende Barbieri

A psicóloga Érica Rezende Barbieri é conhecida pela população rondonopolitana, pela sua militância e luta contra o preconceito. Mãe de dois filhos com Transtorno do Espectro Autista (TEA), há vários anos ela atua na divulgação de informações sobre o autismo, contribuindo para que inúmeras crianças tivessem uma melhor qualidade de vida.

Uma das fundadoras da Associação Rondonopolitana de Pessoas com Transtorno Autista (ARPTA), Érica ao longo dos anos promoveu a divulgação de informações, palestras, encontros, caminhadas, ações, programas, entre outros, fazendo com que vários pais compreendessem seus filhos, conhecessem o TEA e pudessem assim oferecer o melhor tratamento para eles. Não apenas fazer com que as pessoas entendessem o que é o autismo, ela também está sempre na linha de frente para cobrar direitos e educação de qualidade para todas as crianças.

Em 2017, os esforços da psicóloga tomaram ares ainda maiores, com o lançamento de um projeto: Autismo na Escola. A atividade promoveu uma verdadeira revolução pelas unidades de educação públicas e privadas por onde passou, ganhando inclusive repercussão nacional. Iniciado em fevereiro deste ano, a iniciativa atendeu mais de sete mil pessoas ao longo do ano, passou por inúmeras cidades e até outros estados. Além dos alunos, os professores também são ensinados sobre como fazer a inclusão dessas crianças e contribuir para o seu desenvolvimento.

O trabalho é realizado de forma voluntária junto com o seu esposo Célio Luciano Barbieri. “As crianças têm passado a enxergar o colega portador de TEA de uma forma especial. Até uma mãe me contou que seu filho lhe disse que ‘meu coleguinha autista é igual a gente. Só pensa de maneira diferente’”, revelou a psicóloga, que teve seu trabalho destacado por diversas vezes durante o ano nas páginas do A TRIBUNA, merecidamente.

O projeto “Autismo na Escola” recebeu várias homenagens ao longo do ano, mas, acima de tudo, transformou a forma como pais, alunos e educadores lidam com as crianças com TEA na escola e nas relações pessoais. “É possível suportar tudo, menos o preconceito. E a única forma de combater o preconceito, é através da informação”, comenta.

SAIBA MAIS:

Érica Rezende Barbieri é natural de Rondonópolis, tem 45 anos, e se formou na Universidade Paranaense (Unipar), em Umuarama (PR). Após a graduação, se mudou para Jales, no interior de São Paulo, onde viveu por três anos. Em 1999, após o falecimento do marido com quem teve dois filhos, Enã de 25 anos (tem autismo) e Eliã de 19 anos, retornou para Rondonópolis e deu sequência a atividade profissional. Aqui, se casou novamente e teve Isabele, de 11 anos, que tem grau severo de autismo. Érica tem especialização em psicopedagogia e está cursando neuropsicologia.

Claudinei de Souza Lopes

Há quase 16 anos integrando a Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso (PJC-MT), sendo 10 somente atuando no município de Rondonópolis, o delegado de polícia Claudinei de Souza Lopes, atualmente delegado regional, foi uma das figuras mais atuantes da segurança pública do estado em 2017. Desde abril de 2016, é responsável pela administração de 14 unidades do polo regional.

Como delegado, tomou posse no estado em março de 2002. Foi delegado em Juscimeira até dezembro de 2003; depois, delegado em Jaciara até setembro de 2007. Já em Rondonópolis, foi delegado titular da Divisão de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri), titular da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf); atuou na Delegacia do Adolescente; coordenador da 1º Delegacia de Polícia (antigo Cisc) até assumir o cargo de delegado regional.

Conhecido por ser um profissional capacitado, Claudinei sempre foi lembrado pelos colegas como linha dura. Desde que assumiu a Delegacia Regional, as atividades da Polícia Civil na região, antes quase que desconhecidas pela população, se tornaram públicas e admiradas. Claudinei contou, ao assumir a regional, com o incremento de servidores e de viaturas, o que garantiu uma melhor possibilidade de trabalho. Mas, o trabalho do delegado mudou principalmente os ânimos dos profissionais e enalteceu a imagem da instituição diante da sociedade. Com operações próprias e apostando especialmente em operações integradas, tendo como grande parceria a Polícia Militar (PM), a PJC realizou inúmeras detenções, coibiu e elucidou crimes.

O trabalho desenvolvido acabou motivando as equipes, fazendo com que a atuação das delegacias também crescesse. A Polícia Civil de Rondonópolis melhorou o atendimento à população, e também ganhou notoriedade em outros estados, como Rio de Janeiro e São Paulo, devido operações conjuntas para desarticular quadrilhas que agem dentro da penitenciária Mata Grande. Claudinei também buscou parcerias para reformar delegacias de Rondonópolis, delegacias de cidades da região, conseguindo melhorar a estrutura sem aguardar unicamente a ajuda do estado.

Outro fator importante para todo esse crescimento foi a melhora da comunicação da PJC com a imprensa, que faz com que o trabalho da instituição chegue até o conhecimento da população. Todas as solicitações são atendidas com presteza, mantendo sempre a ética profissional. A Polícia Civil em Rondonópolis hoje tem uma nova cara, que foi construída pelo trabalho dos seus profissionais, orientados por Claudinei.

SAIBA MAIS:

O palmeirense Claudinei de Souza Lopes é natural de Marialva (PR) e tem 47 anos. É formado em direito pela Universidade Paranaense (Unipar) em Umuarama (PR), casado desde 1998 com Dirce Meggiato e pai de dois filhos, Isabelle (19) e Breno (14). Além de formado em direito, possui pós-graduação em direito penal e processual penal e gestão em segurança pública.