A série de entrevistas com pioneiros de Rondonópolis segue hoje com a escritora e funcionária pública Cidinha Carvalho – filha dos pioneiros Sebastião e Nair de Carvalho. O pai se dedicou à agricultura e manteve a família longe do perímetro urbano nos primeiros anos. Depois se fixou em Rondonópolis, onde Cidinha e os dez irmãos viveram uma juventude divertida, tranquila e feliz. Ela lembra com saudade dos “Anos Dourados” de bailes, brincadeiras dançantes e filmes de bang bang no cinema. A escritora destaca o desenvolvimento da cidade, impulsionado por avanços nas diversas áreas.

A jovialidade expressada pelo sorriso espontâneo e refletida no olhar brilhante oculta, com sutileza e graciosidade, a vivência da escritora Aparecida Carvalho da Silva – a Cidinha Carvalho – que desembarcou em Rondonópolis pela primeira vez, em 1960, com apenas 3 anos. Membro da Academia Rondonopolitana de Letras – Cidinha leva para os livros que escreve parte das memórias dos Anos Dourados da Juventude, quando bailava ao som da Banda Marinho & Seus Beat Boys, no Rondonópolis Clube, e frequentava o Bar Barela e o Bar do Paulinho. Mais tarde surgiu a Choupana, próximo onde hoje funciona o Canadá Country Club.

Cidinha conta que os pais Sebastião de Carvalho e Nair Alves de Carvalho decidiram sair da cidade de Paranaíba (MS) para vir tentar a sorte em Rondonópolis e já traziam com eles 7 dos 11 filhos que compõem a família numerosa. Mas, naquela primeira vez, os Carvalho apenas passaram por Rondonópolis e foram se fixar numa localidade denominada Grotão , hoje denominada Nova Araçatuba. Lá, o pai que já vinha migrando do interior de São Paulo, se dedicou à agricultura.

Aos 7 anos, Cidinha Carvalho voltou a Rondonópolis a passeio. A menina veio na companhia do pai Sebastião de Carvalho que negociava cereais com o pioneiro Afro Stefanini que, na época comprava os produtos da agricultura.

Foi durante esse passeio que a menina viveu pela primeira vez, a experiência encantadora de viajar pela magia do cinema e degustar o primeiro e mais saboroso sorvete de toda sua vida. “Nunca me esqueço daquele sabor. Era único e incomparável. Até hoje procuro esse sabor e, não encontro em lugar nenhum”, comenta.

A primeira sessão de cinema foi no Cine Teatro Ipê, que estava localizado na Avenida Cuiabá, próximo à Escola Sagrado Coração de Jesus. Nessa viagem, a menina lembra que se hospedou com o pai na Pensão Cabeça de Onça – famosa naquela época, na Avenida Amazonas. Ela lembra de ter se afastado do pai, num certo momento, e saiu andando da pensão em direção à Praça Brasil, onde se encantou com os trabalhadores que estavam plantando as primeira árvores na praça. Mas, levou uma bronca do pai.

O passeio terminou e voltou para a fazenda. Cidinha se mudou para Rondonópolis, junto com toda família, quando já era mocinha, em 1970. Sebastião de Carvalho escolheu uma casa na Fernando Corrêa da Costa, na região da Vila Aurora, para morar com toda família. Na lembrança da escritora ficou a rua toda de paralelepípedo. Ela se recorda também da antiga Avenida Presidente Médici – um areião difícil de percorrer a pé. “A Médici era toda de areia”, recorda.

Cidinha conta que transitavam sempre a pé, porque não havia transporte coletivo e também não possuíam carro. Ela lembra que iam à feira onde agora é a Praça dos Carreiros, atravessando pontes estreitas e, no caminho de volta paravam para comer parte das frutas que compravam. O interesse era diminuir o peso das sacolas e conseguirem levar até em casa.

No auge da juventude, Cidinha conta que foi frequentadora assídua dos bailes carnavalescos e festas de formatura nos salões do Rondonópolis Clube. “Me lembro com muita saudade dos bailes do Rondonópolis Clube. Era uma coisa muito familiar. Eu ia sempre junto com uma amiga, e ela brincava dizendo que podia até faltar a Banda do Marinho, mas nós duas nunca iríamos faltar. Estávamos sempre lá, tenho saudades”, conta com gargalhadas.

Aos domingos, eram as brincadeiras dançantes animadas por Marinho & Seus Beat Boys nos mesmos salões. A festa domingueira tinha horário rígido para começar e terminar. “Era das 19 horas à meia-noite, porque no outro dia era segunda-feira”, lembra em meio a risos.

Nessa época, recorda Cidinha, a juventude frequentava também o Cine Teatro Ipê que era o único da cidade, com duas sessões. Quem optava pela segunda sessão tinha de enfrentar uma fila imensa que, chegava a virar na esquina e ia parar em frente a antiga ABR (o Canadá). Aqueles que não conseguiam entrar, lembra a escritora, ficavam do lado de fora escutando os tiros dos filmes de bang bang. Mais tarde foi criado o Cine Teatro Avenida que Cidinha e toda a juventude da época começou a frequentar também. Mas, as filas continuavam, principalmente quando entrava em cartaz os filmes dos Trapalhões. O Cine Ipê passou a ser chamado de ‘Poeirinha’.

Outro fato que marcou a juventude de Cidinha foi a inauguração da antiga rodoviária. Ela conta que foi um acontecimento social. A rodoviária virou ponto de encontro dos jovens que, segundo Cidinha, costumavam ir para lá namorar e participar de rodas de conversa. Nas tardes de domingo, as rodas de conversa também aconteciam às margens do Rio Vermelho.

CIDADE TRANQUILA

Rondonópolis – no auge dos anos 70 – relata Cidinha, “era uma cidade tranquila”. “A gente podia sentar na frente das casas para conversar, podia andar à noite, muitas vezes a gente voltava do baile, só as meninas – quatro ou cinco moças, e não tinha perigo. Era uma cidade muito gostosa. Era tudo precário, não tinha telefone e poucas pessoas tinham televisão. Mas, a gente nem ligava para isso. Eu tenho saudades”, relembra.

As viagens até Três Lagoas e Campo Grande, em Mato Grosso do Sul – também ao interior de São Paulo, conta Cidinha, eram a bordo da ‘Baleia’ – um ônibus que fazia todos esses percursos. O ponto de parada para embarque e desembarque era na Avenida Marechal Rondon e as viagens pelas estradas de chão eram demoradas. “Eu cheguei a viajar na Baleia”, relata.

Por morar em fazenda, Cidinha só foi alfabetizada com quase 13 anos e frequentou a Escola Luther King, onde concluiu o primeiro grau (agora ensino fundamental). O segundo grau foi na Escola Estadual Major Otávio Pitaluga – Eemop.

DESENVOLVIMENTO

A escritora Cidinha Carvalho que também se divide entre as missões de funcionária pública e empresária atuante, ao lado do marido Odacy Chaves da Silva, avalia que Rondonópolis é uma cidade jovem com muito potencial. A localização num entrocamento, na sua opinião, impulsionou o crescimento da cidade. O mais positivo do processo de crescimento, destaca Cidinha, é o avanço em todas as áreas, como pecuária, tecnologia, meios de transporte e, principalmente na agricultura.

Nos dias atuais, compara Cidinha, o desenvolvimento mais recente está retratado na característica vertical da cidade que ganha cada vez mais edifícios altos, como os que se erguem na região entre a Vila Aurora e a Sagrada Família.

Sob o olhar de Cidinha, Rondonópolis é um polo nas diversas áreas, como a da saúde pública, onde ela atua. “Avançamos muito nessa área. Lá atrás, quando chegamos aqui, eu me lembro que os hospitais eram muito precários, não tínhamos recursos para exames e tratamentos, apesar de contar com médicos muito bons, como o Dr. Mário Perrone e doutor Luiz Carlos Prietch que eram os pediatras que acreditavam e que vieram para cá; mais o doutor Bertinetti ( Elmo Bertinetti) que começou a implantar radiologia. Mas, não era fácil. A sorte é que minha família é muito saudável”, fala.

O casal pioneiro, Sebastião e Nair de Carvalho, tiveram o total de 11 filhos: Lázara, Sebastiana, Ana Augusta, Tereza, Maria Donizete, Cidinha, José Luiz, Belchior, Luíza (a sobrevivente das gêmeas), Célia e Ricardo. Casada com Odacy Chaves que veio para Rondonópolis na mesma época que ela, Cidinha tem dois filhos e cinco netos.