O veto do prefeito Zé Carlos do Pátio (SD) ao projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal de Rondonópolis, alterando o nome da Rua Cafelândia para Rua Dr. Elmo dos Santos Bertinetti, falecido recentemente, foi mantido pelos vereadores ontem (6), durante a sessão do Legislativo.

Porém, numa saída conciliatória, o prefeito encaminhou à Casa de Leis um projeto para denominar a Unidade Básica de Atenção à Saúde da Cohab Rio Vermelho de Dr. Elmo dos Santos Bertinetti, ao invés de mudar o nome da Rua Cafelândia, como estava sendo proposto pelo vereador Orestes Miráglia.

“Nada mais justo do que dar o seu nome a uma unidade de saúde, em um bairro onde o Bertinetti também residiu. Acredito que a ideia é justa e também rende homenagem ao nosso pioneiro Bertinetti”, avalia o vereador Juary Miranda, líder do prefeito.

O médico e empresário Elmo Bertinetti, falecido no dia 9 de setembro passado, deixou um legado de trabalho prestado em prol da cidade de Rondonópolis.

Sua atuação foi marcada pelo pioneirismo na área de radiologia e diagnóstico por imagem, pelo grande envolvimento no Rotary Internacional e ainda por diversas lutas sociais.

Bertinetti enfrentava um tumor na cabeça há dois anos e cinco meses, antes do falecimento, tendo descoberto a doença após um derrame cerebral (AVC). Ele faleceu na UTI da Santa Casa de Misericórdia aos 71 anos de idade.