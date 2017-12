Vi também,

aquilo

que o artista viu.

Até o chilreio do grilo.

Debaixo

do pé de caju,

a lua

era o abaju.

Intensos,

Vibrantes,

Alheios,

Fluorescentes.

Namorico de jovens.

Eternidade

para um,

e a flor da idade.

Ele com muita paixão,

Ela a zapear.

É a pop art

Do meu amigo Valdemar.

(*) Hermélio Silva é escritor e membro fundador da Academia Rondonopolitana de Letras, cadeira número 6